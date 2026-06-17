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तनिष्क शोरूम चोरी कांड: गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर चुराई करोड़ों की ज्वेलरी, पिता सहित 3 गिरफ्तार

12 जून 2026 को कवि नगर थाना क्षेत्र स्थित राज नगर इलाके में तनिष्क शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था.

तनिष्क शोरूम चोरी कांड का खुलासा
तनिष्क शोरूम चोरी कांड का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 3:04 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के पॉश इलाके राजनगर स्थित प्रतिष्ठित तनिष्क शोरूम में हुई करोड़ों की हाई-प्रोफाइल चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपये के आभूषण बरामद किए गए हैं. शोरूम में काम करने वाले कर्मचारी नितिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर चोरी की योजना तैयार की थी.

वहीं, इस वारदात के बाद मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस द्वारा पांच टीमों का गठन किया गया. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूचना और मुखबिर की सूचना के आधार पर नितिन वर्मा, संजय वर्मा और काजल को गिरफ्तार किया गया.

तनिष्क शोरूम चोरी कांड का खुलासा (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, नितिन वर्मा घटना का मास्टरमाइंड है, जो शोरूम में सेल्समैन का काम करता था. शोरूम में रखें सोने के आभूषणों को देखकर नितिन के मन में चोरी करने का विचार आया. नितिन अपने पिता संजय वर्मा, अपनी महिला मित्र और दो अन्य साथियों से इस बारे में चर्चा की. इसके बाद सभी ने मिलकर तनिष्क शोरूम से जूलरी चोरी करने की योजना तैयार की. योजना के तहत 11 जून की शाम उसने शोरूम के सभी स्टाफ को अपनी शादी तय होने की बात कह दावत दी.

पार्टी के दौरान शोरूम की चाबी रखने वाले कैशियर गौतम राज को जमकर शराब पिलाई और उसे घर छोड़ने के बहाने उसके बैग से शोरूम के मुख्य द्वार की चाबियां चोरी कर ली. अगले दिन सुबह 12 जून को नितिन अपने एक साथी चित्तरंजन के साथ शोरूम पहुंचा. चोरी की गई चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ. जबकि, साथ आया साथी चित्तरंजन बाहर खड़े होकर पहरेदारी करता रहा. शोरूम से ज्वेलरी चोरी करने के बाद दोनों फरार हो गए.

"12 जून 2026 को कवि नगर थाना क्षेत्र स्थित राज नगर इलाके में तनिष्क शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने तनिष्क शोरूम में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 3.16 करोड़ रुपए कीमत के आभूषण गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बरामद हुए हैं. नितिन वर्मा का साथी चित्तरंजन अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है. सराहनीय कार्य के लिए टीम को 50 हजार रूपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है."- धवल जायसवाल, DCP सिटी

DCP सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक, योजना में शामिल सभी आरोपियों ने चोरी के बाद ज्वेलरी का बंटवारा किया. इसी बीच रास्ते में थोड़ी बहुत ज्वेलरी राह चलते लोगों को बेच भी दी. इसी बीच पुलिस द्वारा ज्वेलरी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से दो किलो पीली धातु (संभवतः सोना) के आभूषण, आभूषणों को बेचकर हासिल किए गए 6.5 लाख रूपए नकद और अवैध तमंचा बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से बरामद पीली धातु की अनुमानित कीमत तकरीबन 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपए है.

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