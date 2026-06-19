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तनिष्क शोरूम चोरी कांड: मास्टरमाइंड 'बंटी-बबली' गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देने के लिए पिघला दिया 1 किलो सोना

12 जून 2026 को कवि नगर थाना क्षेत्र स्थित राज नगर इलाके में तनिष्क शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था.

तनिष्क शोरूम चोरी कांड: मास्टरमाइंड 'बंटी-बबली' गिरफ्तार
तनिष्क शोरूम चोरी कांड: मास्टरमाइंड 'बंटी-बबली' गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 8:02 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के तनिष्क शोरूम में हुई करोड़ों की हाई-प्रोफाइल चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में चोरी का शत प्रतिशत माल बरामद कर लिया है. इससे पहले तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. पुलिस द्वारा पहले 3 करोड़ 16 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए गए थे. जबकि, आज शुक्रवार को 1 करोड़ 75 लख रुपए कीमत के सोने के गहने बरामद किए गए हैं. आरोपियों ने सोने को ठिकाना लगाने के लिए करीब एक किलो सोना पिघलाया भी था.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी चितरंजन उर्फ़ चिंटू और सोनिया के पास से सोने के गहने मिले हैं. चितरंजन ने अपने दोस्त नितिन के साथ मिलकर राजनगर डिस्टिक सेंटर स्थित तनिष्क शोरूम से 12 जून 2026 की सुबह गहने चोरी किए थे. नितिन शोरूम में सेल्समैन का काम करता था.

तनिष्क शोरूम चोरी कांड: मास्टरमाइंड 'बंटी-बबली' गिरफ्तार (ETV Bharat)

शोरूम में रखें सोने के आभूषणों को देखकर नितिन के मन में चोरी करने का विचार आया. नितिन अपने पिता संजय वर्मा, अपनी महिला मित्र और दो अन्य साथियों से इस बारे में चर्चा की. इसके बाद सभी ने मिलकर तनिष्क शोरूम से जूलरी चोरी करने की योजना तैयार की. योजना के तहत 11 जून की शाम उसने शोरूम के सभी स्टाफ को अपनी शादी तय होने की बात कह दावत दी.

पार्टी के दौरान शोरूम की चाबी रखने वाले कैशियर गौतम राज को जमकर शराब पिलाई और उसे घर छोड़ने के बहाने उसके बैग से शोरूम के मुख्य द्वार की चाबियां चोरी कर ली. अगले दिन सुबह 12 जून 2026 को नितिन अपने एक साथी चित्तरंजन के साथ शोरूम पहुंचा. चोरी की गई चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ. जबकि, साथ आया साथी चित्तरंजन बाहर खड़े होकर पहरेदारी करता रहा. शोरूम से ज्वेलरी चोरी करने के बाद दोनों फरार हो गए.

"तनिष्क शोरूम में हुई चोरी में शेष दो आपियों की गिरफ्तारी की गई है. चितरंजन कुमार और सोनिया को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से एक किलो सोना बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए है. तनिष्क शोरूम में हुई जूलरी चोरी में शत प्रतिशत ज्वेलरी बरामद कर ली गई है."- धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी

चोरी की ज्वेलरी के साथ फरार होने का प्लान

चोरी करने के बाद तीनों ने चोरी की ज्वेलरी साथ लेकर फरार होने का प्लान बनाया था, जिसके तहत तीनों अपने अन्य साथियों के साथ मोदीनगर में मिले. नितिन ने अपने पिता के साथ मिलकर कुछ ज्वेलरी बेच दी थी. जबकि कुछ ज्वेलरी को चितरंजन और नितिन ने पिघलाकर आपस में बांट लिया था. चितरंजन और सोनिया से ज्वेलरी और पिघला हुआ सोना पुलिस ने बरामद किया है. यह सोना चोरी के बाद चितरंजन और सोनिया के हिस्से में आया था. चितरंजन और सोनिया आज ट्रेन से फरार होने की फिराक में थे.

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