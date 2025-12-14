ETV Bharat / state

अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करेगा बहरोड़ का तनिष्क

परिवार के साथ तनिष्क ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: कस्बे का छात्र तनिष्क अग्रवाल अमेरिका के प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस (GSB) के MBA प्रोग्राम में प्रवेश के लिए चयनित हुआ. इससे कस्बे में हर्ष है. तनिष्क और उसके परिवार को बधाइयां देने वालों का तांता लगा है. तनिष्क ने जीएसबी में दाखिले के लिए ढाई साल से अधिक मेहनत की. छात्र तनिष्क अग्रवाल ने बताया कि स्टैनफोर्ड GSB में दाखिला कड़ी चुनौती थी. इसकी चयन प्रक्रिया कठिन है. बीते ढाई वर्ष से स्टैनफोर्ड से MBA का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रहा था. आवेदन प्रक्रिया के तहत GMAT फोकस एडिशन में 100वां पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया. बतौर पेशेवर AB InBev और Cisco जैसी Fortune 500 कंपनियों के साथ काम कर चुके तनिष्क ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता, पिता और बहन एवं टीचर्स को दिया. तनिष्क अग्रवाल ने बताया... (ETV Bharat Behror)