अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करेगा बहरोड़ का तनिष्क
तनिष्क अग्रवाल ने GMAT फोकस एडिशन में 100वां पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया.
Published : December 14, 2025 at 3:00 PM IST
बहरोड़: कस्बे का छात्र तनिष्क अग्रवाल अमेरिका के प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस (GSB) के MBA प्रोग्राम में प्रवेश के लिए चयनित हुआ. इससे कस्बे में हर्ष है. तनिष्क और उसके परिवार को बधाइयां देने वालों का तांता लगा है. तनिष्क ने जीएसबी में दाखिले के लिए ढाई साल से अधिक मेहनत की.
छात्र तनिष्क अग्रवाल ने बताया कि स्टैनफोर्ड GSB में दाखिला कड़ी चुनौती थी. इसकी चयन प्रक्रिया कठिन है. बीते ढाई वर्ष से स्टैनफोर्ड से MBA का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रहा था. आवेदन प्रक्रिया के तहत GMAT फोकस एडिशन में 100वां पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया. बतौर पेशेवर AB InBev और Cisco जैसी Fortune 500 कंपनियों के साथ काम कर चुके तनिष्क ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता, पिता और बहन एवं टीचर्स को दिया.
दिग्गज कर चुके पढ़ाई: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों में गूगल के CEO सुंदर पिचाई और सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, नेटफ्लिक्स के संस्थापक रीड हेस्टिंग्स और टेस्ला व स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क आदि शामिल हैं. सिलिकॉन वैली स्थित यह विश्वविद्यालय लगातार दुनिया के शीर्ष संस्थानों में शुमार है. उद्यमिता, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लीडरशिप पर फोकस रखने को ख्यात है.
स्टार्टअप पर काम: तनिष्क ने बताया कि वे अभी अपना स्टार्टअप Unboxify विकसित कर रहे हैं. इसे भारत का पहला सर्कुलर कॉमर्स प्लेटफॉर्म बता रहे हैं. यह स्टार्टअप हाल में Forbes Select 200 Global Companies की सूची में शामिल है. पिता विपिन अग्रवाल और मां शीतल अग्रवाल ने कहा कि बेटे की यह उपलब्धि संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और दूरदर्शिता के साथ छोटे शहर से निकलकर दुनिया के शीर्ष संस्थानों तक पहुंचा जा सकता है.