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तांदुला नदी का ड्रोन सर्वे, पुनरुद्धार का शंखनाद, IIT भिलाई और बालोद जिला प्रशासन की बड़ी पहल

ड्रोन से तांदुला नदी क्षेत्र का सटीक डेटा एकत्र किया जाएगा, जिससे नदी की जलधारा, तट की संरचना और जल गुणवत्ता का विश्लेषण होगा.

Tandula River Drone survey
तांदुला नदी का ड्रोन सर्वे (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 7:16 AM IST

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बालोद: जीवनदायिनी तांदुला नदी जल्द ही अपने नए और विकसित स्वरूप में नजर आएगी. शुक्रवार को जिला मुख्यालय के पास स्थित देउरतराई गांव में तांदुला नदी के पुनर्जीवन एवं इको-रिवरफ्रंट विकास कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जिला प्रशासन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई के बीच साझेदारी हुई है, जिसके तहत यूएवी (UAV) ड्रोन सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया.

तकनीक और आस्था का संगम

कार्यक्रम के दौरान पहले यूएवी ड्रोन की पूजा-अर्चना कर सर्वे कार्य की शुरुआत की गई. इस अवसर पर नगर पालिका परिषद बालोद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम नूतन कंवर और जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता पीयूष देवांगन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे.

Tandula River Drone survey
राज्य के लिए बनेगा रोल मॉडल (ETV Bharat Chhattisgarh)

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

वैज्ञानिक कार्ययोजना: IIT भिलाई की 'इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन' द्वारा वैज्ञानिक सत्यापन और फील्ड अध्ययन के आधार पर एक एडवांस मॉडल तैयार किया जाएगा.

हाई-रिजोल्यूशन सर्वे: ड्रोन तकनीक के माध्यम से नदी क्षेत्र का सटीक डेटा एकत्र किया जाएगा, जिससे नदी की जलधारा, तट की संरचना और जल गुणवत्ता का विश्लेषण होगा.

प्रथम चरण का लक्ष्य: शुरुआती चरण में तांदुला नदी के 3 किलोमीटर क्षेत्र का चयन किया गया है. इसमें रिवर इकोसिस्टम संरक्षण और रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा.

व्यापक विकास: परियोजना में केवल सौंदर्यीकरण ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

Tandula River Drone survey
ड्रोन से मिलेगा नदी क्षेत्र का सटीक डेटा (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज्य के लिए बनेगा रोल मॉडल

अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि यह परियोजना मानव सभ्यता और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि तांदुला नदी के पुनर्जीवन के लिए तैयार किया जा रहा यह वैज्ञानिक मॉडल भविष्य में छत्तीसगढ़ के अन्य नदी संरक्षण कार्यों के लिए एक 'रोल मॉडल' के रूप में स्थापित हो.

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