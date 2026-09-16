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चंडीगढ़ में तंदूर पर रोक से थमीं भट्ठियां, कारोबारियों ने प्रशासन से लगाई गुहार, बोले- "कोर्ट के आदेश का सम्मान, पर रोजगार भी जरूरी"

चंडीगढ़ में तंदूर पर रोक से कारोबारियों का पुश्तैनी रोजगार प्रभावित हुआ है. कारोबारियों ने प्रशासन से वैकल्पिक स्थान और काम शुरू कराने की मांग.

Chandigarh Tandoor Ban
चंडीगढ़ में तंदूर पर रोक से थमीं भट्ठियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में जमीन पर तंदूर लगाने का काम बंद होने से इस कारोबार से जुड़े परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. लंबे समय से तंदूर के जरिए परिवार चलाने वाले 18 कारोबारियों का कहना है कि वे अदालत के आदेश का पालन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उनके लिए रोजगार का वैकल्पिक रास्ता निकाले.

पीढ़ियों से इसी काम पर निर्भर: तंदूर कारोबारियों के मुताबिक उनका यह काम कई पीढ़ियों से चला आ रहा है. जमीन पर तंदूर लगाकर वे रोटी और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करते थे. शादी-ब्याह, समारोह और अन्य आयोजनों के दौरान भी उनके काम की मांग रहती थी. कारोबार बंद होने से नियमित आमदनी का प्रमुख जरिया प्रभावित हुआ है.

बंद कारोबार से आर्थिक मुश्किलें: कारोबारियों का कहना है कि तंदूर बंद होने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. कई लोगों ने कारोबार के लिए तंदूर और अन्य सामान में निवेश किया था, जो अब इस्तेमाल नहीं हो पा रहा. उनका कहना है कि अचानक काम रुकने से आर्थिक नुकसान भी हुआ है और परिवार की जिम्मेदारियां पहले की तरह बनी हुई हैं.

चंडीगढ़ में तंदूर पर रोक से कारोबारियों का पुश्तैनी रोजगार प्रभावित (ETV Bharat)

निर्धारित जगह देने की मांग: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान तंदूर एसोसिएशन के सदस्य ने कहा कि, "हमारी प्रशासन से मांग की है कि यदि मौजूदा नियमों के तहत जमीन पर तंदूर लगाने की अनुमति संभव नहीं है तो हमारे लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध कराया जाए. इससे अदालत के आदेश का पालन भी होगा और वर्षों से इस काम से जुड़े परिवारों को रोजगार भी मिल सकेगा. हम किसी नियम की अनदेखी नहीं करना चाहते. हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि प्रशासन ऐसा व्यावहारिक रास्ता निकाले, जिससे अदालत के आदेश का पालन करते हुए हमारा रोजगार भी चल सके. प्रशासन को हमारी स्थिति पर विचार करना चाहिए."

मेयर ने प्रशासन के सामने मुद्दा उठाने का भरोसा दिया (ETV Bharat)

मेयर ने प्रशासन के सामने मुद्दा उठाने का भरोसा दिया: वहीं, इस मामले को लेकर तंदूर कारोबारियों के प्रतिनिधियों ने मेयर सौरभ जोशी के सामने अपनी समस्याएं रखीं. मेयर ने कहा कि, "एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं. हम प्रशासन के स्तर पर इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तंदूर से बनी रोटी चंडीगढ़वासियों के खान-पान का हिस्सा रही है और कई लोग वर्षों से इन कारोबारियों से अपने घर के लिए खाना बनवाते रहे हैं. मैंने इन लोगों से कहा है कि आप प्रशासक से मिलें, मैं आपका साथ दूंगा."

वहीं, कारोबारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए उनके पुश्तैनी रोजगार के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर तलाशेगा.

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