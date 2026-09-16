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चंडीगढ़ में तंदूर पर रोक से थमीं भट्ठियां, कारोबारियों ने प्रशासन से लगाई गुहार, बोले- "कोर्ट के आदेश का सम्मान, पर रोजगार भी जरूरी"

चंडीगढ़ में तंदूर पर रोक से थमीं भट्ठियां ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में जमीन पर तंदूर लगाने का काम बंद होने से इस कारोबार से जुड़े परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. लंबे समय से तंदूर के जरिए परिवार चलाने वाले 18 कारोबारियों का कहना है कि वे अदालत के आदेश का पालन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उनके लिए रोजगार का वैकल्पिक रास्ता निकाले. पीढ़ियों से इसी काम पर निर्भर: तंदूर कारोबारियों के मुताबिक उनका यह काम कई पीढ़ियों से चला आ रहा है. जमीन पर तंदूर लगाकर वे रोटी और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करते थे. शादी-ब्याह, समारोह और अन्य आयोजनों के दौरान भी उनके काम की मांग रहती थी. कारोबार बंद होने से नियमित आमदनी का प्रमुख जरिया प्रभावित हुआ है. बंद कारोबार से आर्थिक मुश्किलें: कारोबारियों का कहना है कि तंदूर बंद होने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. कई लोगों ने कारोबार के लिए तंदूर और अन्य सामान में निवेश किया था, जो अब इस्तेमाल नहीं हो पा रहा. उनका कहना है कि अचानक काम रुकने से आर्थिक नुकसान भी हुआ है और परिवार की जिम्मेदारियां पहले की तरह बनी हुई हैं. चंडीगढ़ में तंदूर पर रोक से कारोबारियों का पुश्तैनी रोजगार प्रभावित (ETV Bharat)