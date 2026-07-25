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खतरों से भरी है हिमाचल की ये सड़क, हर मोड पर मौत का डर, बीते रोज ही दुर्घटना में गई 13 लोगों की जान

हिमाचल में बीते रोज कडू नाला में गाड़ी पर पहाड़ से चट्टानें गिरने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ.

Tandi-Killar Road Poor condition
तांदी किलाड़ सड़क की खस्ता हालत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:42 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के दो जिलों को आपस में जोड़ने वाली महत्वपूर्ण तांदी किलाड़ सड़क की हालत कई सालों से नहीं सुधर पाई है. यह सड़क करीब 105 किलोमीटर लंबी है. चंबा जिले के पांगी को जाने वाले लोगों के लिए ये सबसे छोटा सड़क मार्ग है, क्योंकि इस सड़क के जरिए एक दिन के अंदर ही लोग लाहौल होते हुए पांगी पहुंच जाते हैं, जबकि चंबा जिले के मुख्यालय से होते हुए उन्हें दो दिन से भी ज्यादा का समय तय करना पड़ता है. हालांकि सड़क की बेहद खस्ता हालत के चलते यहां पर हर मोड़ पर मौत खड़ी मिलती है.

बीते रोज इसी सड़क पर गई 13 लोगों की जान

बीते दिन भी यहां कडू नाला में हुए सड़क हादसे के चलते 13 लोगों की मौत हो गई. हालांकि बीआरओ द्वारा सड़क को चौड़ा करने का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन खतरनाक पहाड़ी और ढलान भरी इस सड़क पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है. ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को हर पल जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है. जिसका ताजा मामला 24 जुलाई को देखने को मिला, जब एक गाड़ी पर भारी चट्टानें गिरी और 13 लोग काल का ग्रास बन गए.

Tandi-Killar Road Poor condition
तांदी किलाड़ सड़क के हर मोड़ पर खतरा (ETV Bharat)

"जब भी इस सड़क से सफर करते हैं तो यहां पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने का हमेशा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहां पर कई पहाड़ी बिल्कुल कच्चे हैं, जो हल्की सी बारिश से भी दरक सकते हैं. प्रशासन और बीआरओ को चाहिए की सबसे पहले उन जगहों को चिन्हित किया जाए और वहां से पत्थरों को हटाया जाए, ताकि सफर के दौरान कोई दुर्घटना न हो सके." - रविंद्र कुमार, टैक्सी ड्राइवर, मनाली

एक ओर पहाड़, एक ओर चंद्रभागा का डर

गौरतलब है कि लाहौल घाटी के तिंदी से पांगी के किलाड़ तक इस सड़क की कुल लंबाई करीब 105 किलोमीटर है. तिंदी से पांगी सीमा तक करीब 60 किलोमीटर और बंबल ढांक से किलाड़ तक करीब 45 किलोमीटर सड़क अब भी पूरी तरह पक्की नहीं हो पाई है. सड़क के कच्चे हिस्सों में सफर के दौरान एक ओर दरकते पहाड़ों का खतरा बना रहता है, तो दूसरी ओर गहरी चंद्रभागा नदी हर समय डर पैदा करती है. इस सड़क मार्ग में कई ऐसे संकरे मोड़ हैं, जहां दो गाड़ियों का एक साथ निकलना भी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा कई स्थानों पर सामने से गाड़ी आने पर एक गाड़ी को लंबा इंतजार करना पड़ता है.

Tandi-Killar Road Poor condition
एक ओर पहाड़, एक ओर चंद्रभागा का डर (ETV Bharat)

हर मोड़ पर बना रहता है जान का खतरा

कुल्लू के टैक्सी ड्राइवर चंद्र कुमार का कहना है कि इस पूरे सफर में जगह-जगह ढीली चट्टानें, टूटती पहाड़ियां और गहरी खाई इस सफर को और ज्यादा खतरनाक बना देती है. बीआरओ द्वारा सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए कई जगहों पर लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है. ऐसे में इस सड़क पर सफर करना काफी खतरनाक साबित होता है. चंद्र कुमार का कहना है कि वह कई बार इस सड़क मार्ग पर सफर कर चुका है, लेकिन हर मोड़ पर जान का खतरा बना रहता है. मानसून के सीजन में यहां पर पहाड़ दरकने के काफी ज्यादा मामले सामने आते हैं, तो कई बार नाले भी भयानक रूप से सड़क को बंद कर देते हैं.

Tandi-Killar Road Poor condition
बीआरओ की मशीनरी कर रही सड़क को चौड़ा (ETV Bharat)

"घाटी के लोगों को इलाज के लिए कई बार कुल्लू मुख्यालय आना पड़ता है. ऐसे में लोग अपने रिश्तेदारी और जरूरी वस्तुओं के खरीददारी के लिए भी कुल्लू मनाली का रुख करते हैं. जिस कारण इस सड़क का काफी महत्व है, लेकिन कई जगह पर सड़क की हालत बहुत खराब है. बीते दिन भी चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौत हुई है. इससे अब प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए और सड़क को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए." - रविंद्र कुमार, स्थानीय निवासी, पांगी

खतरों से भरी है पहाड़ों के बीच बनी ये सड़क

पांगी घाटी के रहने वाले गणेश भारद्वाज का कहना है कि पांगी और किलाड़ जाने के लिए इस सड़क का ही लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस सड़क मार्ग पर 8 से 10 घंटे के अंदर ही पांगी पहुंचा जा सकता है, लेकिन पहाड़ों के बीच बनी ये सड़क काफी खतरनाक भी है. कई बार यहां गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं. ऐसे में बीआरओ द्वारा सड़क को चौड़ा करने का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें अब तेज गति लाने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

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