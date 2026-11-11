टंडन दंपती की धोखाधड़ी का मकड़जाल, 56 लाख की ठगी का आरोप, तेलीबांधा थाने में 2 नई FIR दर्ज
दीपक टंडन और पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ तेलीबांधा थाने में 3 FIR दर्ज की गई है. दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 1:14 PM IST
रायपुर :डीएसपी कल्पना वर्मा केस वाले अंबेडकर टंडन उर्फ दीपक टंडन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब दीपक टंडन के साथ उनकी पत्नी बरखा टंडन पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं. पहले AI से तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेलिंग का केस, फिर निगम की सील संपत्ति में प्रवेश करने का केस होने के बाद अब तेलीबांधा थाने में दो नई FIR दर्ज हुई हैं.ये शिकायतें एक ही व्यवसायी ने दर्ज कराई है. व्यवसायी का आरोप है कि टंडन दंपती ने उसके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है. कुल मिलाकर बीते एक हफ्ते में अलग-अलग मामलों में दीपक टंडन के खिलाफ 4 शिकायतें पुलिस ने दर्ज की है.
दो नई FIR में 56 लाख की धोखाधड़ी
इस बार दो अलग-अलग शिकायतों में 56 लाख रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है. पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग FIR दर्ज कर जांच शुरू की है.ताजा शिकायत शंकर नगर के रहने वाले बीयर कारोबारी आशीष जायसवाल ने तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई है.
क्या है पहला मामला ?
पहला मामला जमीन और रेस्टोरेंट बेचने के नाम पर हुई कथित ठगी से जुड़ा है. आरोप है कि दीपक और बरखा टंडन ने उन्हें 16,500 वर्गफीट जमीन और उस पर चल रहे एटमॉस्फिरिया रेस्टोरेंट को बेचने का प्रस्ताव दिया था. पूरा सौदा 1 करोड़ 16 लाख रुपये में तय हुआ था. इस सौदे पर भरोसा करते हुए आशीष जायसवाल ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकद मिलाकर कुल 36 लाख 16 हजार रुपये का भुगतान कर दिया. लेकिन बाद में जब उन्होंने जमीन के दस्तावेजों की जांच कराई, तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने की बात कही जा रही थी, उसका मालिकाना हक दीपक टंडन के पास है ही नहीं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब आशीष ने अपनी रकम वापस मांगी, तो दंपती ने उनके साथ गाली-गलौज की. इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी देने और SC-ST एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.
लग्जरी गाड़ी दिखाखर 20 लाख की ठगी
दूसरा मामला लग्जरी कार बेचने के नाम पर हुई कथित धोखाधड़ी का है.आशीष जायसवाल का आरोप है कि 19 अगस्त 2025 को दीपक टंडन ने उन्हें 2023 मॉडल की फॉर्च्यूनर लीजेंडर बेचने का प्रस्ताव दिया था. कार की कीमत 20 लाख रुपये तय हुई थी. आशीष जायसवाल को दीपक ने लक्ष्मी मोटर्स की डिलीवरी रसीद भी दिखाई गई. इसके बाद उन्होंने 20 लाख रुपये नकद दे दिए और स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट भी कराया.
ना कार मिली ना ही पैसा
आरोपी दीपक ने कहा था कि कार की सर्विसिंग के बाद उसे घर पहुंचा दिया जाएगा. लेकिन आरोप है कि तय समय के बाद भी न तो कार मिली और न ही पैसे वापस किए गए. बाद में जांच करने पर पता चला कि वह कार भी दीपक टंडन के नाम पर नहीं थी.फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने दोनों शिकायतों पर अलग-अलग FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब दस्तावेजों, भुगतान के सबूतों और एग्रीमेंट की जांच कर रही है. एक हफ्ते में चार FIR दर्ज होने के बाद यह मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है.पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी.
संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का भी है आरोप,तेलीबांधा थाने में ही शिकायत दर्ज
होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ तेलीबांधा थाने में इससे पहले एक और FIR दर्ज की गई थी.इस मामले में पुलिस ने बरखा टंडन को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी.मामला होटल की संपत्ति पर कब्जा करने, सरकारी सील तोड़ने और जबरन प्रवेश करने से जुड़ा है.आरोप है कि दंपती ने सील लगी संपत्ति में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की. यह कार्रवाई आर्ट ऑफ लिविंग की छत्तीसगढ़ प्रमुख सरिता बाजपेयी की शिकायत पर की गई थी. शिकायत में दंपती पर ताला तोड़ने, अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की 8 धाराओं में केस दर्ज किया है.
बिलासपुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बिलासपुर पुलिस ने एआई से तस्वीरें बदलकर आपत्तिजनक खबरें प्रकाशित करने के मामले में दीपक टंडन को रायपुर से किया गिरफ्तार किया था. दीपक टंडन पर AI के माध्यम से फर्जी तस्वीर लगाकर व्यक्ति और संस्थाओं की छवि धूमिल कर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है.दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को महाराणा प्रताप नगर, तिफरा निवासी मणिशंकर पांडेय ने थाना सिरगिट्टी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी तस्वीर को एआई तकनीक से परिवर्तित कर न्यूज़ पोर्टल एवं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और अपमानजनक शीर्षकों के साथ खबरें प्रकाशित की गईं. शिकायत में आरोप लगाया गया कि ऐसा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से किया गया.
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