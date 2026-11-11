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टंडन दंपती की धोखाधड़ी का मकड़जाल, 56 लाख की ठगी का आरोप, तेलीबांधा थाने में 2 नई FIR दर्ज

टंडन दंपती की धोखाधड़ी का मकड़जाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर :डीएसपी कल्पना वर्मा केस वाले अंबेडकर टंडन उर्फ दीपक टंडन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब दीपक टंडन के साथ उनकी पत्नी बरखा टंडन पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं. पहले AI से तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेलिंग का केस, फिर निगम की सील संपत्ति में प्रवेश करने का केस होने के बाद अब तेलीबांधा थाने में दो नई FIR दर्ज हुई हैं.ये शिकायतें एक ही व्यवसायी ने दर्ज कराई है. व्यवसायी का आरोप है कि टंडन दंपती ने उसके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है. कुल मिलाकर बीते एक हफ्ते में अलग-अलग मामलों में दीपक टंडन के खिलाफ 4 शिकायतें पुलिस ने दर्ज की है.

दो नई FIR में 56 लाख की धोखाधड़ी