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अंबेडकरनगर में फोरलेन सड़क परियोजना पर ब्रेक; 668 करोड़ की योजना शासन में लंबित

अंबेडकरनगर में फोरलेन सड़क परियोजना पर ब्रेक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अंबेडकरनगर: जिले में टांडा से सुरहुरपुर तक प्रस्तावित करीब 30 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना फिलहाल सरकारी मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई है. लगभग 668 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर अभी तक धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो सका है.

कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सौरभ सिंह ने बताया कि परियोजना बजट की स्वीकृति के लिए शासन में लंबित है. शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.