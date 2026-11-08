अंबेडकरनगर में फोरलेन सड़क परियोजना पर ब्रेक; 668 करोड़ की योजना शासन में लंबित
परियोजना की वित्तीय मंजूरी शासन स्तर पर लंबित. वहीं, भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:13 AM IST
अंबेडकरनगर: जिले में टांडा से सुरहुरपुर तक प्रस्तावित करीब 30 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना फिलहाल सरकारी मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई है. लगभग 668 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर अभी तक धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो सका है.
कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सौरभ सिंह ने बताया कि परियोजना बजट की स्वीकृति के लिए शासन में लंबित है. शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
एक तरफ परियोजना की वित्तीय मंजूरी शासन स्तर पर लंबित. वहीं, भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ है. प्रस्तावित फोरलेन सड़क वाराणसी-लुम्बिनी मार्ग (NH-233) से जुड़ते हुए टांडा से सुरहुरपुर तक जाएगी.
इस परियोजना का दायरा जिले की तीन महत्वपूर्ण तहसीलों टांडा, अकबरपुर और जलालपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों तक फैला हुआ है. ऐसे में सड़क के निर्माण से आवागमन सुगम होने के साथ ही व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
दूसरी ओर प्रस्तावित सड़क से प्रभावित होने वाले लोगों की चिंताएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में उनके मकान और दुकानें आ सकती हैं. इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.
हालांकि वह यह भी मानते हैं कि व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद फोरलेन बनने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी. अब देखना यह है कि शासन से 668 करोड़ रुपए की मंजूरी कब मिलती है. सड़क का सपना कब धरातल पर उतरता है.
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