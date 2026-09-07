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आदिवासी गांवों तक पहुंच गए रेलवे ट्रैक, आजादी के बाद पहली बार टांडा में दौड़ेगी ट्रेन, मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

धार के आदिवासी अंचल का 80 सालों का सपना साकार, टांडा रोड रेलवे स्टेशन तक पहुंची रेल, 8 सितंबर को हरी झंडी दिखाएंगे PM.

TANDA ROAD RAILWAY STATION
आदिवासी गांवों तक पहुंच गए रेलवे ट्रैक (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 2:07 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 2:27 PM IST

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धार : मध्य प्रदेश आदिवासी अंचल के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है. आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब धार के टांडा से ट्रेन दौड़ेंगी. 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 12 कोच की मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इस दौरान धार के टांडा रोड स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर ट्रेन को रवाना करेंगी. इस क्षेत्र में रेल आने से धार-छोटाउदयपुर रेल परियोजना के टांडा रोड-डेकाकुंड रेल खंड पर नियमित यात्री सेवा शुरू हो जाएगी.

वड़ोदरा से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे पीएम

आजादी के बाद पहली बार धार जिले के इस आदिवासी क्षेत्र में रेल नेटवर्क शुरू होगा. छोटा उदयपुर–धार रेल परियोजना के तहत टांडा रोड रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मालवा क्षेत्र को यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा से 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसी मुख्य कार्यक्रम के दौरान वह वर्चुअली चार मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे धार का रेल नेटवर्क देश के नक्शे पर जीवंत हो उठेगा.

वड़ोदरा से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे पीएम (Etv Bharat)

प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा

8 सितंबर को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम से पहले रविवार को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने टांडा रोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया.
कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पूरे प्रशासनिक अमले ने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा मानकों, यातायात और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया. अधिकारियों ने रेलवे व संबंधित विभागों से आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. फिलहाल प्रशासन द्वारा सुरक्षा और ट्रैफिक समेत सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

PM MODI TANDA RAIL INAUGRATIO
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)

2014 से शुरू हुए थे धार को रेल रूट से जोड़ने के प्रयास

8 सितंबर के इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर पूरे क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को इस समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है. सांसद सावित्री ठाकुर के अनुसार, '' धार को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए वर्ष 2014 से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिनका सफल परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहा है.''

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विकास को मिलेगी नई रफ्तार

टांडा रोड तक रेल लाइन शुरू होने से क्षेत्र के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा. इसके साथ ही, स्थानीय निवासियों में अब धार नगर तक सीधे रेलवे स्टेशन के पहुंचने का सपना भी जल्द पूरा होने की मजबूत उम्मीद जग गई है.

Last Updated : September 7, 2026 at 2:27 PM IST

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