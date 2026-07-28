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अस्पताल में महिला ने कर्मचारी को मारे थप्पड़, कई सेकेंड तक दोनों के बीच हुई हाथापाई

टांडा मेडिकल कॉलेज में पर्ची बनवाने को लेकर महिला मरीज और कर्मचारी के बीच हाथापाई. थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.

टांडा मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी और महिला की बीच हाथापाई
टांडा मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी और महिला की बीच हाथापाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:35 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 10:42 PM IST

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कांगड़ा: डॉ. राजिंदर प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पर्ची बनवाने के दौरान एक महिला मरीज और अस्पताल के कर्मचारी के बीच विवाद हो गया. इसी बच महिला ने पहले कर्मचारी को थप्पड़ मार दिए. इसके बाद कर्मचारी ने भी महिला को थप्पड़ मार दिया. ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया.

कर्मचारी ने इस घटना के बाद कहा कि महिला बार-बार मुझे पर्ची बनाने को कह रही थी, लेकिन मैंने उसे किसी कारण से दूसरे काउंटर पर अपनी पर्ची बनवाने को कहा. इसी बीच महिला ने मेरे साथ बहस शुरू कर दी. महिला ने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया. इसके बाद महिला ने काउंटर के अंदर घुस कर मुझे थप्पड़ मार दिए. कुछ लोगों ने महिला को काउंटर से बाहर खींचा और उसे सिक्योरिटी के हवाले कर दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस दौरान काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले महिला ने कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा, जवाब में कर्मचारी ने भी थप्पड़ मार दिया. इसके बाद महिला ने जोर से काफी देर तक कर्मचारी को कॉलर से पकड़ लिया. काउंटर पर पर्ची बनवा रहे दूसरे कर्मचारियों, मरीजों और तीमारदारों ने बीच बचाव किया और महिला के हाथ से कर्मचारी का कॉलर छुड़वाया. इस दौरान लोग महिला पर ही कर्मचारी को काउंटर के अंदर जाकर थप्पड़ मारने के आरोप लगाने लगे. इसके बाद अस्पताल का सिक्योरिटी स्टाफ उसे वहां से ले गया.

मानसिक तौर पर बीमार है महिला

घटना के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ मिलाप ने कहा कि 'मेरे पास वीडियो आया है. महिला मानसिक तौर पर बीमार है और टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आई थी. पर्ची बनाने को ले कर ये घटना घटी है. मामले की जांच की जाएगी. जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

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Last Updated : July 28, 2026 at 10:42 PM IST

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