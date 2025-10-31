ETV Bharat / state

टनकपुर में महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, पति और पुत्र पर लगे आरोप

खटीमा: चंपावत जिले के टनकपुर में घरेलू हिंसा का एक मामला सामने आया है. मानवीय रिश्तों को तार-तार करने वाली इस खबर में एक महिला पर उसके पति व बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में घायल महिला को टनकपुर के उप जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया गया. फिलहाल महिला की तहरीर पर टनकपुर कोतवाली पुलिस उक्त मामले की जांच कर रही है.

टनकपुर नगर के घसियारा मंडी वार्ड नं 9 मे महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर जानलेवा हमला किये जाने की जानकारी सामने आई है. पीड़ित महिला ने अपने पति व पुत्र पर जानलेवा हमला किये जाने का आरोप लगाया है. जिसकी नामजद तहरीर टनकपुर कोतवाली मे पीड़िता ने सौपकर आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर न्याय दिलाये जाने की मांग की. मामला गुरूवार की रात का बताया जा रहा हैं. तहरीर प्राप्त होने के बाद पुलिस जांच मे जुट गयी है.

पीड़ित महिला विद्या पाल ने पुलिस को सौंपी नामजद तहरीर में बताया मंगलवार की रात उसके पति लाल सिंह पाल ने उससे पैसो की मांग की. पैसे न देने पर उसके पति और पुत्र रवि पाल ने सोते समय उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. जिससे वह बुरी तरह जख़्मी हों गयी. घायल अवस्था में उसे उप जिला अस्पताल ले जाया गया. जहाँ उसका उपचार किया गया. उसके शरीर के कई हिस्सों मे गहरे जख्मों के निशान अभी भी मौजूद हैं.