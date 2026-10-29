राहुल गांधी के आह्वान पर रांची से दिल्ली रवाना हुए टाना भगत, वोट बचाओ देश बचाओ रैली में होंगे शामिल, साथ जा रहे जलावन-बर्तन-राशन
दिल्ली में होने वाली कांग्रेस के वोट बचाओ देश बचाओ रैली में टाना भगत शामिल होंगे. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 5:23 PM IST
रांची: नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाले ‘वोट बचाओ देश बचाओ’ रैली को ऐतिहासिक बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है. इन सबके बीच झारखंड से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगत रांची के बेड़ो से दिल्ली के लिए आज रवाना हो गए. अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे इन टाना भगतों ने कहा कि राहुल गांधी के आह्वान पर वे लोग दिल्ली जा रहे हैं.
केडी गुरुजी का संकल्प, उपस्थिति भले 30 की हो, शामिल होंगे
दिल्ली जा रहे केडी गुरुजी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यदि वहां 10 लाख लोग पहुंचेंगे, उसमें हमारी उपस्थिति भले ही 30 की है, मगर हम इसमें शामिल होंगे. जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और उन्हें सात समंदर पार भगाने का काम किया, उसी तरह से हम टाना भगत भी इस निरंकुश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे.
जलावन, बर्तन और राशन लेकर निकली टोली
दिल्ली जा रहे टाना भगतों की इस टोली के साथ लकड़ी का जलावन, बर्तन और खाने-पीने का सामान भी साथ में है, जिससे कोई परेशानी न हो. केडी टाना भगत से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने साथ स्वनिर्मित खाना खाने की जो हमारी परंपरा रही है, उसी के तहत सभी सामान लेकर जा रहे हैं. इससे हमें कोई कठिनाई न हो और हम खुद बनाएंगे तथा खुद वहां भोजन करेंगे.
भंडारी टाना भगत ने दी तैयारियों की जानकारी
भंडारी टाना भगत कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली जाएंगे. इसके लिए सभी लोग तैयार हैं और गाड़ी से सभी लोग रवाना हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आह्वान पर हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली में शामिल होंगे और केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस का समर्थन करेंगे. दिल्ली जा रहे टाना भगतों में विक्रांत टाना भगत, जुड़ा टाना भगत, बलराम टाना भगत, बंधु टाना भगत, सोमरा टाना भगत, सुक्का टाना भगत आदि शामिल हैं.
ये भी पढ़ें:
1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे कांग्रेसी, ‘वोट बचाओ देश बचाओ’ रैली को सफल बनाने की तैयारी
वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस चला रही जनजागरण अभियान, झारखंड से हजारों कांग्रेसी होंगे शामिल