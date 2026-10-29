ETV Bharat / state

राहुल गांधी के आह्वान पर रांची से दिल्ली रवाना हुए टाना भगत, वोट बचाओ देश बचाओ रैली में होंगे शामिल, साथ जा रहे जलावन-बर्तन-राशन

दिल्ली जाने के लिए तैयार टाना भगत की टीम ( ETV Bharat )

केडी गुरुजी का संकल्प, उपस्थिति भले 30 की हो, शामिल होंगे