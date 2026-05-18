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शांति का टापू से क्राइम जोन बना छत्तीसगढ़, बदलनी होगी सरकार, तभी रुकेगा अपराध : ताम्रध्वज साहू

पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पेश है संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Congress Attacks Rising Crime in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम पर कांग्रेस का हमला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 7:44 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है.

ताम्रध्वज साहू का साय सरकार पर गंभीर आरोप

ताम्रध्वज साहू ने साय सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के शुरुआती ढाई साल और वर्तमान भाजपा सरकार के ढाई साल की तुलना में सारी बातें साफ हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि दोनों सरकार के ढाई साल के शासन के आंकड़ों की तुलना कर ली जाए तो साफ हो जाएगा कि आज प्रदेश में क्या हालात हैं. इस अवधि में प्रदेश में अपराध, नशा, चाकूबाजी, किडनैपिंग, सड़क हादसे और महिलाओं के खिलाफ अपराध कई गुना बढ़ चुके हैं.साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में अपराध और नशे पर नियंत्रण करना है तो सरकार बदलनी पड़ेगी.

ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत (ETV BHARAT)

सवाल : भाजपा सरकार के ढाई साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, आखिर प्रदेश की स्थिति को आप कैसे देखते हैं?

जवाब : सरकार ने बड़े-बड़े दावे करके कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अपराध कम होने के बजाय और बढ़ गए.रायपुर में चाकूबाजी, किडनैपिंग, सड़क हादसे और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों को खुली छूट मिल गई हो और सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त हो.आज अपराधी बेखौफ घूम रहा है और सरकार दावा कर रही है कि सब कंट्रोल में है, जबकि जनता खुद डर के माहौल में जी रही है.

सवाल : भाजपा भी आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती थी, फिर फर्क क्या है?

जवाब : कांग्रेस सरकार के समय अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई होती थी. कंट्रोल रूम में बैठकर समीक्षा की जाती थी, अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला जाता था और कार्रवाई में देरी नहीं होती थी.हमारी सरकार में आम जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान था और अपराधियों के मन में डर. आज हालत उल्टी हो गई है, जनता डरी हुई है और अपराधी मस्त घूम रहे हैं.कांग्रेस सरकार के शुरुआती ढाई साल और भाजपा सरकार के वर्तमान ढाई साल के अपराध के आंकड़े निकाल लिए जाएं, तो साफ दिख जाएगा कि किस शासन में अपराध नियंत्रण में था.

सवाल : आप बार-बार कह रहे हैं कि अपराध सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं?

जवाब : जब अपराधी खुलेआम घूम रहे हों, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही हो और लगातार अपराध बढ़ रहे हों, तो सवाल उठना स्वाभाविक है. या तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं.अगर सरकार को पता ही नहीं चल रहा कि प्रदेश में कौन नशा बेच रहा है, कौन अपराध कर रहा है, तो फिर इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था आखिर कर क्या रही है.

सवाल : प्रदेश में नशे का कारोबार भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?

जवाब : प्रदेश में गांजा, शराब और दूसरे नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. बड़े-बड़े होटल तक इसके अड्डे बनते जा रहे हैं. महासमुंद में ही गांजा पकड़ लेने से सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है, लेकिन बाकी जगह क्या हो रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है.नशे के कारोबार ने युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है.

सवाल : विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्या कर रही है?

जवाब : कांग्रेस लगातार सड़क से सदन तक सरकार को घेर रही है. चक्का जाम, धरना, प्रदर्शन, घेराव और ज्ञापन के जरिए लगातार आवाज उठाई जा रही है. सरकार के नुमाइंदों ने आंख बंद कर रखी है और अपराधियों को फलने-फूलने का पूरा मौका दिया जा रहा है.

सवाल : यदि यही स्थिति रही तो प्रदेश किस दिशा में जाएगा?

जवाब : छत्तीसगढ़ को कभी शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. यदि अपराध और नशे पर रोक नहीं लगी, तो प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा और आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा.

सवाल : समाधान क्या है, आखिर कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी?

जवाब : बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर नियंत्रण के लिए सरकार बदलना जरूरी है. कांग्रेस सरकार आने पर अपराधियों पर सख्ती होगी, पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और प्रदेश में फिर से कानून का डर दिखाई देगा.

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