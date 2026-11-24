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हरियाणा में एटीएम से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी, डायरेक्ट पुलिस को जाएगा अलर्ट, चुटकियों में पकड़े जाएंगे बदमाश

हरियाणा में एटीएम से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने आमजन की सुरक्षा के साथ-साथ प्रदेश भर में एटीएम मशीनों को भी सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू की है. पुलिस विभाग द्वारा एटीएम सुरक्षा अलर्ट प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंकों के ई-सर्विलांस सिस्टम को डायल-112, पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ने की पहल की गई है. इसका मकसद प्रदेश भर के एटीएम को आपराधिक प्रवृति के लोगों से सेफ रखना है, ताकि कोई कैश चुराने के लिए एटीएम की तोड़फोड़, कटर से काटने या अन्य तरीकों से करेंसी चेस्ट खोलने का प्रयास करे तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सके. यदि अब कोई ऐसा करता है तो वह चंद मिनटों में पुलिस के हाथों सलाखों के पीछे पहुंच सकता है. इस संबंध में हरियाणा के साइबर एसपी, आईपीएस डॉ. मयंक गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि एटीएम को किस तरह सुरक्षित बनाया गया है.

23 जिलों के 300 एटीएम को जोड़ा: एसपी साइबर, डॉक्टर मयंक ने बताया कि पहले चरण में बैंकों के ई-सर्विलांस सिस्टम के जरिए प्रदेश के 23 जिलों के करीब 300 एटीएम को डायल-112 से जोड़ा गया है. अब इन एटीएम मशीनों से यदि कोई किसी तरह की अनुचित छेड़छाड़ करता है, तोड़फोड़ करता है या कटर से काटता है तो उसका अलर्ट डिजीटली एपीआई के जरिए डायल-112, पुलिस कंट्रोल रूम पर लोकेशन के साथ पहुंच जाएगा. फिर पीसीआर की गाड़ी सीधा संबंधित लोकेशन पर पहुंच जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले चरण में जिन एटीएम को ई-सर्विलांस के माध्यम से डायल-112 से जोड़ा गया है, वह बैंकों के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में दूरी पर स्थित हैं.

हरियाणा में एटीएम से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी (ETV Bharat) हाई प्रायोरिटी में एटीएम अलर्ट: एसपी, डॉ. मयंक गुप्ता ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने पहले चरण में हिताची के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरूआत की है. हिताची के पास फिलहाल 23 जिलों के करीब तीन सौ एटीएम थे, जिनमें नए सिस्टम को लागू किया है. यदि अब कोई इन एटीएम से छेड़छाड़ करता है तो लोकेशन (लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड) सिस्टम के जरिए अलर्ट सीधे नजदीकी ईआरवी के पास पहुंच जाएगा. फिर ईआरवी अपने करीब सात मिनट के रिस्पांस टाइम के भीतर लोकेशन पर पहुंच जाएगी. एसपी, डॉ. मयंक ने बताया कि एटीएम संबंधी सभी अलर्ट हाई प्रायोरिटी की श्रेणी में रखे गए हैं. नतीजतन, एटीएम संबंधी संदेश संबंधित स्थानीय एसएचओ और सुपरवाइजरी अधिकारी के पास भी पहुंचेगा. साथ ही जिले के कंट्रोल रूम में डैशबोर्ड पर भी एटीएम संबंधी अलर्ट लाइव दिखाई देता है. प्रदेश भर में 1700 एटीएम मौजूद: एसपी डॉ. मयंक ने बताया कि शुरूआती चरण में तीन सौ एटीएम को ई-सर्विलांस के माध्यम से डायल-112 से जोड़ा गया है. जबकि प्रदेश भर में बैंकों से दूरगामी क्षेत्रों पर मौजूद एटीएम मशीनों की कुल संख्या करीब 1700 है. आगामी समय में विभिन्न बैंकों के एटीएम को डील करने वाली अन्य एजेंसियों से भी बातचीत जारी है, जिसके बाद शेष एटीएम को भी डायल-112 से लिंक कर दिया जाएगा. एसपी ने बताया कि वर्तमान में एटीएम मशीनों और एटीएम परिसरों में इंस्टॉल ई-सर्विलांस प्रणाली में कई तरह के सेंसर लगे हैं, जैसे- मशीन में वाइब्रेशन सेंसर, थर्मल सेंसर और कैमरा लगा होता है, ऐसे ही अनेक सेंसर लगे हैं. एटीएम मशीन से अनुचित छेड़छाड़ की घटना होने पर सेंसर सक्रिय हो जाते हैं. सेंसर से अलर्ट जनरेट होकर ई-सर्विलांस के कंट्रोल रूम में पहुंचता है. इसके बाद अलर्ट फिल्टर होता है और फिल्टर्ड अलर्ट एपीआई के माध्यम से डायल-112 के सिस्टम पर पहुंचता है.