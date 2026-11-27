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जमशेदपुर के MGM अस्पताल में रखे शव की दोनों आंखों से छेड़छाड़ पर परिजनों का हंगामा, अधीक्षक बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा

एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एमजीएम अस्पताल में रखे युवक के शव की दोनों आंख से छेड़छाड़ करने के आरोप में परिजनों ने किया हंगामा है. मामले में एमजीएम अस्पताल अधीक्षक ने आरोप को गलत बताते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सच सामने आ जाएगा. जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

शव देखकर होश परिजनों के होश