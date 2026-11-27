जमशेदपुर के MGM अस्पताल में रखे शव की दोनों आंखों से छेड़छाड़ पर परिजनों का हंगामा, अधीक्षक बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में रखे युवक के शव की दोनों आंखों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है.
Published : November 27, 2026 at 8:41 AM IST
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एमजीएम अस्पताल में रखे युवक के शव की दोनों आंख से छेड़छाड़ करने के आरोप में परिजनों ने किया हंगामा है. मामले में एमजीएम अस्पताल अधीक्षक ने आरोप को गलत बताते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सच सामने आ जाएगा. जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
शव देखकर होश परिजनों के होश
जानकारी के मुताबिक, सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया क्षेत्र निवासी 18 वर्षीय राजू प्रमाणिक की बुधवार को कथित तौर पर आत्महत्या के बाद मौत हो गई थी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल में रखा गया था. परिजन शव लेने अस्पताल पहुंचे तो उसकी हालत देखकर उनके होश उड़ गए. परिजनों का आरोप है कि शव की दोनों आंखों से छेड़छाड़ की गई है.
शवगृह में रखे शवों की निगरानी पर कई सवाल
इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और शवगृह में रखे शवों की निगरानी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. परिजनों का सवाल है कि अस्पताल की देखरेख में रखे गए शव के साथ इस तरह की घटना कैसे हुई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है. आखिर शव की सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या इंतजाम किए गए थे?
आरोपों की नहीं हुई चिकित्सकीय पुष्टि
इधर, बिगड़ते मामले को देखते हुए एमजीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया. फिलहाल परिजनों के आरोपों की चिकित्सकीय पुष्टि नहीं हुई है और अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
शिकायत मिलने के बाद होगी कार्रवाई
एमजीएम थाना के हिसामुद्दीन खान पदाधिकारी ने बताया कि परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मामले में एमजीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ. बलराम झा ने बताया की मृतक के परिजन द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है. शव का पोस्टमार्टम होने बाद सच सामने आ जायेगा.
ये भी पढ़ें- जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में विचारधीन कैदी ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
एमजीएम अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित, विधायक की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री से मिला आश्वासन
MGM अस्पताल से गायब मरीज का शव मिलने से सनसनी, प्रबंधन ने नियमों में अपनाया कड़ा रूख