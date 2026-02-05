'सिर्फ हिंदी आती है.. इसलिए पानीपुरी बेचते हैं..' उत्तर भारतीयों पर मंत्री के विवादित बयान पर भूचाल
तमिलनाडु के मंत्री पन्नीरसेल्वम के उत्तर भारतीयों को लेकर दिए गए विवादित बयान की बिहार के नेताओं ने निंदा की है. जानें किसने क्या कहा.
Published : February 5, 2026 at 7:34 PM IST
पटना: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा का विवाद खड़ा हो गया है. तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिए गए बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है. इस बयान के बाद बिहार का राजनीतिक पारा हाई हो गया है.
मंत्री पन्नीरसेल्वम ने क्या कहा था?: डीएमके के नेता एमआरके पन्नीरसेल्वम ने नॉर्थ इंडिया के लोगों के बारे में कहा है कि वह सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उनको छोटे-मोटे काम ही मिलते हैं. जबकि साउथ इंडिया के लोग रीजनल लैंग्वेज के साथ-साथ अंग्रेजी भी जानते हैं. इसलिए विदेश में भी आसानी से काम कर लेते हैं और बड़े पोस्ट पर होते हैं. पन्नीरसेल्वम यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि नार्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया में तो पानीपुरी और मजदूरी करने आते हैं.
बिहार की राजनीति में भूचाल: डीएमके के नेता एमआरके पन्नीरसेल्वम के बयान के बाद से बिहार का सियासी पारा उबाल पर है. एनडीए के तमाम नेताओं ने एक स्वर में इस बयान की निंदा करते हुए पन्नीरसेल्वम पर हमला किया है. बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने तमिलनाडु के मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम के बयान पर कहा, कि "इस तरह की विभाजनकारी बातें किसी भी नेता को शोभी नहीं देती है. देश में एकता का माहौल होना चाहिए. हम इस तरह के बयान की सख्त निंदा करते हैं."
'पन्नीरसेल्वम को गंगा के पानी का इंजेक्शन देंगे': पन्नीरसेल्वम के उत्तर भारतीयों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद बिहार के नेताओं ने एक स्वर में हमला किया है. जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पन्नीरसेल्वम तमिलनाडु के मंत्री हैं. उनको गंगा के पानी का इंजेक्शन देंगे या फल्गु डैम में जो पानी हमलोग पहुंचा दिए हैं, उसका इंजेक्शन इनको देंगे. उनका दिमाग प्रदूषित हो गया है.
"बिहार के लोग या उत्तर भारत के लोग बोझ नहीं होते हैं. तमिलनाडु के लोग बिहार में रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है. चूंकि चुनावी वर्ष है अपने काम की उपलब्धि नहीं बता सकते हैं, इसलिए इस तरह के अनाप-शनाप बातों को फैला रहे हैं. केंद्र सरकार से हम अनुरोध करेंगे विशेष प्रावधान करके जो बेहतर अस्पताल है, जहां दिमाग के हर नस का जांच होता है, उनका इलाज करना चाहिए. धर्म, जाति के नाम पर इनलोगों ने शपथ लिया है. यह राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं."- नीरज कुमार,मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू
"उत्तर भारतीय जहां भी गए हैं, उन्होंने वहां की इकॉनमी को मजबूती दी है. कांग्रेस को इसपर जवाब देना चाहिए और DMK ने जो कहा है, उसपर अपना रुख साफ करना चाहिए."- संजय कुमार झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष,जेडीयू
क्या बोले चिराग पासवान?: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटों और शासन करो पर चलती है. बांटने का काम कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर किया जाता है. ऐसे में NDA गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास.
"अब जितनी योजनाओं का, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ देश की आबादी होती है. आप अपनी बातों को रखिए, इसपर कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें. आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
मीडिया में बने रहने के लिए बयान: एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि पन्नीरसेल्वम को सिर्फ पानीपुरी वहां दिख रहा है. लेकिन, वह पता करेंगे तो सबसे ज्यादा आईएएस-आईपीएस बिहार के लोग ही मिलेंगे. जो पूरे व्यवस्था को वहां देख रहे हैं. यह लोग ऐसे ही बयान देने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे ही बयानबाजी की वजह से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है.
"हम तो सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे बयानवीरों पर कार्रवाई होनी चाहिए. देश में कहीं भी किसी को जाकर नौकरी करने और रहने का पूरा अधिकार है. बिहार के लोग वहां भीख मांगने नहीं जाते हैं. मेहनत करके ईमानदारी के बल पर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं. यह लोग इसी तरह के बयान देकर मीडिया में बने रहते हैं."- राजू तिवारी, एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष
तमिलनाडु की जनता सबक सिखाएगी: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक मनोज शर्मा ने कहा कि उनका भाव ही है कि कैसे नफरत की राजनीति की जाए. चाहे वह शिवसेना ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वह डीएमके की पार्टी हो, यह लोग यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बिहार के हाथों से यह देश चल रहा है.
"इस देश की सुई से लेकर जहाज तक बन रहा है, उसमें बिहार की मेहनत, बिहार का पसीना, बिहार का दिमाग लगा हुआ है. इस तरह की बात करके अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं. जिस हिसाब से महाराष्ट्र में वहां की जनता ने अलगाववादी राजनीति को लात मार दिया है. वैसे ही तमिलनाडु की जनता भी इनके अलगाववादी और नफरत वाली राजनीति को लात मार देगी."- मनोज शर्मा,प्रदेश प्रवक्ता , बीजेपी
"जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां DMK के नेता करते हैं, वो उनकी मानसिकता को दिखाता है. हम सभी देशवासियों का सम्मान करते हैं. इस बार तमिलनाडु में DMK का सफाया तय है."- संजय जायसवाल, भाजपा सांसद
'हमें बिहारी होने पर गर्व'- संतोष कुमार सुमन: बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि ये मानसिक दिवालियापन का परिचय है. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ऐसे लोगों को पागलखाने में भेज देना चाहिए. बिहार भारत का गौरव है, हमें बिहारी होने पर गर्व है.
"बिहार आर्यभट्ट की धरती है. बिहार में कौटिल्य और चाणक्य आए. यूपीएससी में सबसे ज्यादा बिहार के लोग क्रैक करते हैं. पूरे देश दुनिया में बिहारियों का नाम है. यहां गौतम बुद्ध हुए, बिहार मोक्ष की धरती है. देश में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां कोई नहीं जा सकता है. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का बनाए संविधान पर देश चलता है."- संतोष कुमार सुमन, मंत्री, बिहार सरकार
