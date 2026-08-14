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52 स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का गवाह इमली का पेड़, आइये जानते हैं फतेहपुर में क्या है इतिहास?

शिक्षक कुश सिंह यादव बताते हैं कि 28 अप्रैल 1858 को कर्नल क्रिस्टाइल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फांसी दी थी.

फतेहपुर में "बावनी इमली"
फतेहपुर में "बावनी इमली" (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:10 PM IST

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फतेहपुर : जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित "बावनी इमली" एक ऐतिहासिक विरासत है. इस स्थान पर एक इमली का पेड़ है. यह पेड़ आजादी की जंग में शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गवाह रहा है. इस पेड़ पर 28 अप्रैल, 1858 को अंग्रेजों ने 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी थी. शहीदों की याद में यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

52 स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का गवाह इमली का पेड़ (Video credit: ETV Bharat)

शिक्षक कुश सिंह यादव बताते हैं कि 28 अप्रैल 1858 को कर्नल क्रिस्टाइल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 52 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर इसी इमली के पेड़ पर फांसी दी थी. अंग्रेजों की दहशत के कारण कई हफ्तों तक शहीदों के शव इसी पेड़ पर लटके रहे और किसी ने अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं उठाई.

वह बताते हैं कि फिर स्थानीय राजा भवानी सिंह और उनके साथी ठाकुर महाराज सिंह ने अंग्रेजों के आदेशों की अवहेलना करते हुए पेड़ से शवों को नीचे उतारा और इनका अन्तिम संस्कार शिवराजपुर गंगा घाट पर किया था. वह बताते हैं कि बावन इमली पहुंचकर एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के कितने जुल्म बर्दाश्त कर हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई है.

वहीं क्षेत्रीय निवासी बिपिन कुमार पटेल ने बताया कि यह स्थान जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां पर 52 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने एक साथ फांसी दी थी. यह जगह बावनी इमली के नाम से मशहूर है, जो कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के 52 क्रांतिकारियों की शहादत की गवाह है. हम लोग ऐसे शहीदों को नमन करते हैं.

वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी लईक अहमद ने बताया कि बावनी इमली हम सब की एक ऐतिहासिक विरासत हैं. यहां एक साथ 52 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी. वह बताते हैं कि देश की अधिकांश आबादी इससे अभी भी अंजान है और ठाकुर जोधा सिंह अटैया से भी.

वहीं बावनी इमली के पास दर्ज ऐतिहासिक दस्तावेज की मानें तो अमर शहीद जोधा सिंह के साथी ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारियों के साथ तीन-चार जून, 1858 की रात को इनके कंकालों को पेड़ से उतारकर गंगा नदी किनारे स्थित शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया था.

ठाकुर जोधा सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अटैया रसूलपुर गांव के निवासी थे. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में बढ़कर हिस्सा भी लिया था. इसमें अंग्रेजों को मात देने के लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया था. उनकी सेना ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल पावेल की हत्या कर दी थी और फिर रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला किया.

इसके दो दिन बाद यानी नौ दिसंबर, 1857 को जहानाबाद के तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया. इन सारी घटनाओं से परेशान अंग्रेजों ने जोधा सिंह अटैया को अपनी गिरफ्त में लेने की लगातार कोशिश की. इस दौरान वे कई बार अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे. हालांकि जब वे 28 अप्रैल, 1858 को अपने 51 साथियों के साथ खजुहा लौट रहे थे, उसी वक्त एक मुखबिर की सूचना पर कर्नल क्रिस्टाइल ने सभी को एक साथ बंदी बना लिया और उसी दिन सभी को एक साथ फांसी पर लटका दिया था.

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