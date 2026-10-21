कोरबा में जला 120 फीट का सबसे ऊंचा रावण, आतिशाबाजी से रोशन हुआ आसमान
10 सिरों वाले रावण को हंसते हुए देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 7:48 AM IST
कोरबा: जोश और उत्साह के साथ विजयादशमी का त्योहार मनाया गया. ऊर्जाधानी में इस बार 120 फीट का सबसे ऊंचा रावण दहन देखने के लिए हजारों की भीड़ लाल मैदान पहुंची. दर्री में हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी ने ऐतिहासिक लाल मैदान में रावण दहन का आयोजन किया था. रावण दहन को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखा गया. बड़ी संख्या में बच्चे लाल मैदान पहुंचे थे.
लाल मैदान के अलावा शहर के निहारिका इलाके में भी रावण दहन का खास आयोजन किया गया था. यहां कोसाबाड़ी स्थित दशहरा मैदान, एमपी नगर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और रावण दहन के साक्षी बने. इसके अलावा उपनगरीय क्षेत्र बालको और कटघोरा में भी भव्यता के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया गया.
इंजीनियरिंग का नमूना, हाईटेक रावण का दहन
लाल मैदान में दशहरा उत्सव समिति द्वारा हर साल की तरह इस बार भी रावण के पुतले के निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक का शानदार इस्तेमाल से किया गया था. CSEB के अनुभवी इंजीनियरों और कुशल कर्मचारियों की टीम द्वारा लगभग 45 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार यह 120 फीट ऊंचा रावण कई मामलों में खास था. 10 सिरों वाले इस विशालकाय रावण की आँखें लाल रोशनी से चमक रही थी. पुतला 45 डिग्री के कोण पर सिर घुमा रहा था, मुँह से धुआं छोड़ रहा था और अट्टहास कर रहा था. पूरे पुतले में आधुनिक एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग लगाई गई थी, जिससे रात के अंधेरे में रावण का स्वरूप बेहद जीवंत और रौद्र नज़र आ रहा था.
रंग-बिरंगी आतिशबाजी से नहाया आसमान
रावण दहन से पूर्व लाल मैदान के विशाल परिसर में भव्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आसमानी आतिशबाजी का आयोजन किया गया. करीब आधे घंटे तक चले इस आतिशबाजी शो में तरह-तरह के रंग-बिरंगे पटाखों से पूरा आसमान जगमगा उठा. पूरे मैदान को विद्युत झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया था, जबकि मैदान के बाहर विशाल मेले का स्वरूप रहा, जहां बच्चों के खिलौनों और व्यंजनों की दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई.
वैदिक मंत्रोच्चार से शुरू हुआ आयोजन
कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ हुई. इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक लखन लाल देवांगन शामिल हुए. इसके अलावा जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी, पावर जनरेशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक एचके सिंह, दशहरा उत्सव समिति के अधिकारी व कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित रहे.