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कोरबा में जला 120 फीट का सबसे ऊंचा रावण, आतिशाबाजी से रोशन हुआ आसमान

आतिशाबाजी से रोशन हुआ आसमान ( ETV Bharat )

कोरबा: जोश और उत्साह के साथ विजयादशमी का त्योहार मनाया गया. ऊर्जाधानी में इस बार 120 फीट का सबसे ऊंचा रावण दहन देखने के लिए हजारों की भीड़ लाल मैदान पहुंची. दर्री में हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी ने ऐतिहासिक लाल मैदान में रावण दहन का आयोजन किया था. रावण दहन को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखा गया. बड़ी संख्या में बच्चे लाल मैदान पहुंचे थे.

लाल मैदान के अलावा शहर के निहारिका इलाके में भी रावण दहन का खास आयोजन किया गया था. यहां कोसाबाड़ी स्थित दशहरा मैदान, एमपी नगर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और रावण दहन के साक्षी बने. इसके अलावा उपनगरीय क्षेत्र बालको और कटघोरा में भी भव्यता के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया गया.