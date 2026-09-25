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गिरिडीह कॉलेज में जारी है एबीवीपी की भूख हड़ताल, क्या हुआ जो कुलपति को खानी पड़ी महादेव की सौगंध

गिरिडीह कॉलेज में एबीवीपी की भूख हड़ताल जारी है. यहां कुलपति से वार्ता भी विफल हो चुकी है.

ABVP hunger strike continues
ABVP की भूख हड़ताल जारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 2:53 PM IST

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गिरिडीह: गिरिडीह कॉलेज में ABVP की भूख हड़ताल जारी है. यहां कुलपति से वार्ता भी विफल हो चुकी है. वित्तीय अनियमितता की जांच और प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी के साथ गुरुवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलदीप डॉ. चंद्र भूषण शर्मा की हुई वार्ता विफल रही.

जारी है आंदोलन: एबीवीपी

वार्ता विफल होने के बाद यह आंदोलन लगातार जारी है. आंदोलनकारी, कुलपति पर भी राजनीतिक दबाव का आरोप लगा रहे हैं. इसमें बड़ी यह बात है कि इन आरोपों से कुलपति ने पल्ला झाड़ लिया है.

छात्रों और कुलपति की वार्ता विफल (Etv Bharat)

कुलपति की भूख हड़ताल अपील खारिज

दरअसल, गिरिडीह कॉलेज पहुंचे कुलपति ने आंदोलन पर बैठे छात्रों संग देर शाम तक बात की और कहा कि जांच के लिए दो सप्ताह का समय दीजिये, जिसके बाद ही कार्रवाई होगी. कुलपति ने भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हड़ताल तोड़ने का निवेदन किया, जिसे छात्र नेताओं ने खारिज कर दिया.

प्राचार्य को हटाने की मांग पर अड़े छात्र

छात्र नेताओं ने कुलपति के प्रस्ताव को न सिर्फ खारिज किया बल्कि दो टूक में कहा कि जांच तब ही सही हो सकती है, जब प्राचार्य को हटाया जाएगा. हालांकि कुलपति ने प्राचार्य को हटाने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि कार्रवाई जांच के बाद ही हो सकती है.

छात्रों के आरोपों पर कुलपति की सफाई

इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक दल से प्रभावित होने का आरोप लगाया. इन आरोपों के बीच कुलपति ने साफ कहा कि छुट्टी के दिन भी जांच होगी और अधिकतम 14 दिनों में जांच करके मामले को स्पष्ट कर दिया जाएगा. इधर एबीवीपी नेता रौशन सिंह और गिरिडीह के उप प्रमुख कुमार सौरव ने कहा कि वार्ता विफल रही है और आंदोलन जारी रहेगा.

जांच रिपोर्ट आने के बाद होगा कड़ा एक्शन: डॉ. चंद्र भूषण शर्मा

इस मामले में कुलपति डॉ. चंद्र भूषण शर्मा ने बताया कि जांच समिति ने देखा है कि झूमर कार्यक्रम में होने के बावजूद दस्तखत यहां दिख रहा है, लेकिन किसी को भी सजा बगैर जांच के नहीं दी जा सकती है. अभी 3 समिति बनाई गई है. दो समिति के सदस्य यहां आ चुके हैं. दोनों समिति के सदस्यों ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है. छात्र प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं, जो उनके अधिकार में नहीं है. महामहिम ने भी एक जांच कमेटी बैठाई है. उस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर ही एक्शन होगा.

आंदोलनकारियों को ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल साक्ष्य को छिपा सकते हैं, ऐसे में प्राचार्य को पूरी प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है. मैं भगवान को साक्षी मानकर बोल रहा हूं, मैं महादेव का उपासक हूं. महादेव को साक्षी रखकर कह रहा हूं कि मुझे न किसी मंत्री ने, न किसी अधिकारी ने, न गवर्नर हाउस से किसी ने फोन किया है. मैं किसी के दबाव में नहीं हूं. मैं कुलगुरु होने के नाते किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, मेरी केवल चिंता बच्चे हैं: डॉ. चंद्र भूषण शर्मा, कुलपति, विनोबाभवे विश्वविद्यालय

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