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बाजपुर में सफाई कर्मियों की चेयरमैन से वार्ता फेल, तीखी झड़प हुई, पक्के कर्मचारियों का काम भी रुकवाया

रुद्रपुर: बाजपुर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन अब और उग्र हो गया है. नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की नगर पालिका चेयरमैन और बोर्ड सदस्यों के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रही. बैठक के दौरान यूनियन अध्यक्ष और चेयरमैन के बीच तीखी बहस भी हुई.

बाजपुर की सफाई व्यवस्था प्रभावित: आंदोलनकारी कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. कर्मचारियों के आंदोलन के चलते शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है.

पक्के कर्मचारियों को भी काम नहीं करने दिया: नगर पालिका परिषद बाजपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा और आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. सोमवार को नगर पालिका चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते, बोर्ड सदस्यों और सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के बीच आंदोलन समाप्त कराने और शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करने को लेकर वार्ता बुलाई गई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही. वार्ता के दौरान यूनियन अध्यक्ष सुरेश कुमार लाला और चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते के बीच तीखी बहस हो गई. इसके बाद माहौल गरमा गया और आक्रोशित कर्मचारी पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए.

बाजपुर में सफाई कर्मियों का आंदोलन तेज: इसके बाद कर्मचारी धरने पर बैठ गए और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की. इतना ही नहीं, शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए लगाए गए पक्के कर्मचारियों का भी आंदोलनकारियों ने विरोध करते हुए काम रुकवा दिया. कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर शासन को नियमितीकरण की गलत सूची भेजने का आरोप लगाया है. वहीं चेयरमैन का कहना है कि कर्मचारियों की जायज मांगों के साथ वे खड़े हैं. लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करना भी जरूरी है. अब मामले में प्रशासन के अगले कदम पर नजर है.

इधर, नगर पालिका प्रशासन ने शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पक्के कर्मचारियों को सफाई कार्य में लगाया. गुरुद्वारे के पास मुख्य मार्ग पर नगर पालिका के आठ पक्के कर्मचारी सफाई व्यवस्था संभालने के लिए झाड़ू लगा रहे थे. इसकी जानकारी मिलते ही यूनियन अध्यक्ष सुरेश कुमार लाला के नेतृत्व में आंदोलनकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पक्के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे सफाई कार्य का विरोध किया और काम रुकवा दिया. इस दौरान मौके पर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पक्के कर्मचारियों को सफाई कार्य रोकना पड़ा.

चेयरमैन के साथ वार्ता हुई फेल: वार्ता के दौरान नगर पालिका चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए पक्के कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से ट्रैक्टर निकालकर सफाई कराने का प्रस्ताव रखा. बोर्ड के सदस्यों ने भी प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने में वे स्वयं भी सहयोग करेंगे. हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर आंदोलनकारी कर्मचारी नाराज हो गए और विरोध और तेज कर दिया.

नियमितीकरण सूची को लेकर नाराजगी: आंदोलनकारी सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए. कर्मचारियों का आरोप है कि नियमितीकरण के लिए नगर पालिका प्रशासन की ओर से शासन को जो सूची भेजी गई है, वह सही नहीं है. कर्मचारियों का कहना है कि सूची में कथित गलतियों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया अटक गई है. उन्होंने मांग की कि सूची को सही कर शासन स्तर पर दोबारा भेजा जाए, ताकि पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके.

नगर पालिका चेयरमैन का बयान: वहीं, नगर पालिका चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि-

सफाई कर्मचारी और पालिका का स्टाफ हमारे लिए परिवार की तरह हैं. कर्मचारियों की जो भी जायज मांगें हैं, हम उनके साथ हैं. लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना भी बोर्ड, प्रशासन और कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है.

-गुरजीत सिंह गित्ते, चेयरमैन, नगर पालिका-

अब शासन-प्रशासन के पाले में गेंद: चेयरमैन ने कहा कि अब इस मामले में अधिशासी अधिकारी, एसडीएम ऋचा सिंह और डीएम नितिन सिंह भदौरिया को निर्णय लेना है. उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था किस तरह बहाल कराई जाएगी, इसको लेकर आगे शासन-प्रशासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा.

फिलहाल नियमितीकरण की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है. वार्ता विफल होने और सफाई कार्य को लेकर हुए विरोध के बाद बाजपुर नगर पालिका में टकराव की स्थिति बनी हुई है. अब प्रशासन की अगली कार्रवाई और कर्मचारियों के साथ होने वाली वार्ता पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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