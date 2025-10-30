ETV Bharat / state

नोएडा प्राधिकरण पर दूसरे दिन भी गरजे किसान, अधिकारियों संग बातचीत रही विफल; बोले- 'जेल जाने को तैयार'

नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर बुधवार से ही किसान धरने पर बैठे हैं. किसानों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग है कि बढ़ा हुआ मुआवज़ा दर, 10% आबादी प्लॉट, किसान के परिवार को रोजगार, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए, गांवों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सीवर, पानी, सड़क और बिजली की व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए.

नई दिल्ली/नोएडा: भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले 81 गांवों के किसानों का नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है. किसान यह धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे है. आज किसानों और नोएडा प्रधिकरण के बीच वार्ता 40 मिनट तक चली. किसानों को अधिकारियों ने कोई भी ठोस जवाब नहीं दे दिया. जिसके कारण किसानों का धरना जारी है. ‌

किसानों-अधिकारियों में नहीं बनी बात

भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने बताया किसानों की अधिकारियों से बातचीत हुई है. लेकिन कोई हल नही निकल पाया. विमल त्यागी का कहना है कि हमारी रणनीति स्पष्ट है ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, चाहे कितने दिन हो जाए. किसान बिल्कुल मानसिक रूप से मजबूत है और हम लोग यहीं पर बैठेंगे. अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिसकी हमने घोषणा की है, हम सुचारू रूप से चालू करेंगे. हां अगर सरकार पुलिस के बल पे सत्ता की हनक से इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, बेशक खत्म कर दे. हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आंदोलन बिना समस्याओं के हल के खत्म होने वाला नहीं है.

अधिकारियों संग किसानों की वार्ता विफल (SOURCE: ETV BHARAT)

विमल त्यागी का कहना है कि निर्णायक समय है, यदि उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. गौतम बुद्ध नगर के जितने भी किसान संगठन है. उन सभी को बुलाया जाएगा. एक महापंचायत की कॉल हम लोग लेंगे और उसमें एक बड़ा निर्णय लेकर हम आंदोलन के आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे.

ये भी पढ़ें- नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन, कहा- मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा धरना

ये भी पढ़ें- सैटेलाइट मॉनिटरिंग से कम हुई पराली जलाने की घटनाएं, किसान अपना रहे वैकल्पिक उपाय