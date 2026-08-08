JPSC मुद्दे पर सरकार से मिला NSUI शिष्टमंडल, 14वीं सिविल सेवा पीटी रद्द करने की मांग
JPSC-JSSC गड़बड़ियों के लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सरकार और NSUI के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई.
Published : August 8, 2026 at 2:20 PM IST
रांची: सरकार JPSC और JSSC से जुड़े मुद्दों पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच छात्रों की शिकायतों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है. इसी के तहत, NSUI के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा बनाई गई मंत्री-स्तरीय समिति के सामने अपनी मांगें रखीं.
NSUI ने 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कुमार राजा ने मांग की कि परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए. इसके अलावा, उन्होंने CID-SIT जांच के जरिए 90 दिनों के तय समय में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि किस प्रकार की गड़बड़ियां हुईं, दोषी कौन है और किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, इसके बारे में जनता को पता चल सके.
उन्होंने कहा कि सरकार को एक मांगपत्र सौंपी गई है. जिसमें कई मांग की गई है. जिसका मकसद JPSC और JSSC परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना और पेपर लीक को लेकर छात्रों को भयमुक्त करना था. NSUI ने सरकार से परीक्षाओं के समय पर आयोजन और रिजल्ट के प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाने का भी आग्रह किया.
NSUI की मांगों की सराहना करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत चल रही है और उनकी मांगों को दर्ज किया जा रहा है. NSUI प्रतिनिधिमंडल ने इसी प्रक्रिया के तहत अपना ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जायज लगती हैं और भरोसा जताया कि जब ये मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, तो कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा.
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