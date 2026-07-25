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CM सुक्खू और प्राथमिक शिक्षक संघ की बातचीत रही बेनतीजा, रविवार को सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन

अपनी मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की, इस दौरान दोनों के बीच हुई बाचतीच विफल रही.

प्राथमिक शिक्षक संघ
प्राथमिक शिक्षक संघ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 11:01 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ शनिवार देर शाम हुई अहम वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है. करीब 25 लंबित मांगों को लेकर हुई बैठक में सहमति नहीं बनने के बाद अब रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेशभर से पहुंचे हजारों शिक्षकों का महाधरना होगा. संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक चरणबद्ध आंदोलन, क्रमिक अनशन और अन्य कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे.

शिमला पहुंची न्याय यात्रा

11 जुलाई को कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षकों की न्याय यात्रा शनिवार को शिमला पहुंची. यात्रा के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया, जहां विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई. हालांकि, लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद शिक्षक संघ ने स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है और रविवार को चौड़ा मैदान में महाधरने के जरिए सरकार के सामने अपनी मांगों को और मजबूती से रखा जाएगा.

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में तैयार किए गए प्राथमिक शिक्षा के मजबूत ढांचे को मौजूदा सरकार की नीतियों से नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने 15 से 20 प्राथमिक विद्यालयों को एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के अधीन लाने की व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे शिक्षा के विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताया.

संघ ने प्रदेश में करीब पांच हजार जेबीटी पद रिक्त होने पर भी गंभीर चिंता जताई. उनका दावा है कि करीब तीन हजार प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि लगभग 200 स्कूलों में नियमित शिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं. शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार नई व्यवस्थाएं लागू करने से पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करे और सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरे.

ये हैं संघ की मांगे

शिक्षक संघ ने चुनाव, जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की लगातार ड्यूटी लगाए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया. उनका कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और यदि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना चाहती है तो शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य तक सीमित रखना होगा. संघ ने दावा किया कि उनके आंदोलन को प्रदेश के लगभग 60 हजार प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगारों और नर्सरी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का भी समर्थन मिल रहा है. संघ की प्रमुख मांगों में स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली की अधिसूचना वापस लेना, जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति पर लगी रोक हटाना, हायर ग्रेड-पे बहाल करना, छठे वेतन आयोग और महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान और अंडर-12 खेल गतिविधियों को दोबारा शुरू करना शामिल है.

गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाने का दावा

शिक्षक संघ ने कहा है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से चल रहा है. विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए न्याय यात्रा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान निकाली गई. इसके बावजूद संघ का आरोप है कि 26 अप्रैल 2025 के प्रदर्शन के बाद आठ पदाधिकारियों को निलंबित किया गया, कई शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई और एफआईआर तक दर्ज की गईं. संघ ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लेती.

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TEACHERS UNION MET CM SUKHU

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