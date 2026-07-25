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CM सुक्खू और प्राथमिक शिक्षक संघ की बातचीत रही बेनतीजा, रविवार को सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ शनिवार देर शाम हुई अहम वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है. करीब 25 लंबित मांगों को लेकर हुई बैठक में सहमति नहीं बनने के बाद अब रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेशभर से पहुंचे हजारों शिक्षकों का महाधरना होगा. संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक चरणबद्ध आंदोलन, क्रमिक अनशन और अन्य कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे.

शिमला पहुंची न्याय यात्रा

11 जुलाई को कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षकों की न्याय यात्रा शनिवार को शिमला पहुंची. यात्रा के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया, जहां विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई. हालांकि, लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद शिक्षक संघ ने स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है और रविवार को चौड़ा मैदान में महाधरने के जरिए सरकार के सामने अपनी मांगों को और मजबूती से रखा जाएगा.

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में तैयार किए गए प्राथमिक शिक्षा के मजबूत ढांचे को मौजूदा सरकार की नीतियों से नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने 15 से 20 प्राथमिक विद्यालयों को एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के अधीन लाने की व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे शिक्षा के विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताया.

संघ ने प्रदेश में करीब पांच हजार जेबीटी पद रिक्त होने पर भी गंभीर चिंता जताई. उनका दावा है कि करीब तीन हजार प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि लगभग 200 स्कूलों में नियमित शिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं. शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार नई व्यवस्थाएं लागू करने से पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करे और सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरे.