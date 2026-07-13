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जगन गुर्जर हत्याकांड: प्रशासन और गुर्जर समाज के बीच वार्ता सफल, बाड़ी थाना प्रभारी लाइन हाजिर, CBI जांच की होगी सिफारिश

रविवार को आयोजित पगड़ी रस्म में प्रदेशभर से हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए. देर शाम तक प्रशासनिक अधिकारियों के वार्ता के लिए नहीं पहुंचने पर लोगों में नाराजगी बढ़ गई और बड़ी संख्या में समाज के लोग बाड़ी शहर की ओर कूच करने लगे. स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान स्वयं रूधेरा गांव पहुंचे, जहां गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल से करीब दो घंटे तक वार्ता हुई.

बाड़ी (धौलपुर) : अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद राजस्थान के धौलपुर जिले में बना तनाव का माहौल फिलहाल शांत हो गया है. रविवार को जगन गुर्जर के पैतृक गांव भभूतिपुरा में आयोजित पगड़ी रस्म और त्रयोदशी कार्यक्रम के दौरान गुर्जर समाज और जिला प्रशासन के बीच हुई लंबी वार्ता आखिरकार सफल रही. प्रशासन द्वारा समाज की प्रमुख मांगों को माने जाने के बाद गुर्जर समाज ने अपने प्रस्तावित बड़े आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान कर दिया है.

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जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि वार्ता के दौरान जगन गुर्जर के परिजनों और समाज की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी तथा अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन के भाई पप्पू गुर्जर को दौसा जिला कारागार में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है. यह प्रक्रिया सोमवार या मंगलवार तक पूरी कर दी जाएगी. कलेक्टर ने बताया कि बाड़ी थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है. वहीं जगन गुर्जर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को सरकार तक पत्राचार के माध्यम से भेजा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में मामले की जांच न्यायिक (ज्यूडिशियल) निगरानी में की जा रही है. वार्ता के बाद समाज और प्रशासन के बीच सहमति बनने से आंदोलन को विराम दे दिया गया.

प्रशासन और गुर्जर समाज के बीच बनी सहमति (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

यह है मामला : 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में धौलपुर के पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की कथित रूप से साथी बंदी विष्णु जाट ने हत्या कर दी थी. घटना के बाद गुर्जर समाज में भारी आक्रोश फैल गया था. समाज लगातार मामले की सीबीआई जांच के साथ जगन के परिवार को सुरक्षा तथा उसके भाई पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग कर रहा था. रविवार को भभूतिपुरा में आयोजित पगड़ी रस्म में हजारों लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गुंजल, नदबई के पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना सहित गुर्जर समाज के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे. प्रशासन के समय पर वार्ता के लिए नहीं पहुंचने से माहौल तनावपूर्ण हो गया था और बड़ी संख्या में लोग बाड़ी की ओर बढ़ने लगे थे. हालांकि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप तथा सकारात्मक वार्ता के बाद स्थिति सामान्य हो गई और समाज ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी.

गुर्जर समाज का आंदोलन स्थगित (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

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