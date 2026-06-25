CID जांच के बाद रिम्स के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि
रिम्स में सीआईडी की कार्रवाई के बाद निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
Published : June 25, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 6:40 PM IST
रांचीः झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बुधवार को CID की कार्रवाई के बाद डॉ. राजकुमार ने संस्थान के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी पुष्टि की है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस्तीफा को तत्काल स्वीकार करने पर नोटिस पीरियड के पैसे देने होते हैं. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रात तक लेटर जारी हो जाएगा और किसी अन्य को निदेशक का पद प्रभार में दिया जाएगा.
सीधे बातचीत करने से बच रहे हैं रिम्स निदेशक
दिलचस्प बात यह है कि पूरे घटनाक्रम पर रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार मीडिया से सीधे बातचीत करने से बच रहे हैं. वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से परहेज करते नजर आए. सूत्रों के अनुसार, बुधवार सुबह करीब आठ बजे डॉ. राजकुमार स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर उनसे मिलने भी पहुंचे थे. इसी मुलाकात के बाद उनके इस्तीफे की चर्चाओं को और बल मिला.
जांच के लिए सीआईडी की दो टीम पहुंची थी रिम्स
दरअसल, 24 जून को अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की दो अलग-अलग टीमें रिम्स पहुंची थीं. इन टीमों में चार डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल थे. जांच का केंद्र वर्ष 2025 में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए एमबीबीएस नामांकन और संस्थान में सफाई कार्य से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप रहे.
रिम्स प्रबंधन के अनुसार, पहली टीम ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए नामांकन मामले की जांच की. वहीं दूसरी टीम ने सफाई कार्य के लिए जारी निविदा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की पड़ताल की.
सीआईडी की टीम ने बुधवार को की थी पूछताछ
जांच के दौरान CID अधिकारियों ने रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार, डीन, चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ली. जांच पूरी होने के बाद टेंडर से जुड़े अभिलेखों की प्रतियां अपने साथ ले गई. इसके अलावा तीन एमबीबीएस छात्रों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी जांच के लिए जब्त की गईं.
पहले भी रद्द हो चुका है नामांकन
बता दें कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांकन के एक मामले में रिम्स प्रशासन पहले ही एमबीबीएस की एक छात्रा और बीडीएस की एक छात्रा का नामांकन रद्द कर चुका है. जिला प्रशासन स्तर पर हुई जांच में दोनों के जाति प्रमाण पत्र अवैध और असत्य पाए गए थे. रिम्स प्रबंधन का कहना है कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रहा है और मांगे गए सभी दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
फिलहाल डॉ. राजकुमार के इस्तीफे को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है लेकिन CID जांच के बाद रिम्स में पैदा हुई हलचल ने संस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है.
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