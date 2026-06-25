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CID जांच के बाद रिम्स के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि

रांचीः झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बुधवार को CID की कार्रवाई के बाद डॉ. राजकुमार ने संस्थान के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी पुष्टि की है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस्तीफा को तत्काल स्वीकार करने पर नोटिस पीरियड के पैसे देने होते हैं. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रात तक लेटर जारी हो जाएगा और किसी अन्य को निदेशक का पद प्रभार में दिया जाएगा.

सीधे बातचीत करने से बच रहे हैं रिम्स निदेशक

दिलचस्प बात यह है कि पूरे घटनाक्रम पर रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार मीडिया से सीधे बातचीत करने से बच रहे हैं. वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से परहेज करते नजर आए. सूत्रों के अनुसार, बुधवार सुबह करीब आठ बजे डॉ. राजकुमार स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर उनसे मिलने भी पहुंचे थे. इसी मुलाकात के बाद उनके इस्तीफे की चर्चाओं को और बल मिला.

जांच के लिए सीआईडी की दो टीम पहुंची थी रिम्स

दरअसल, 24 जून को अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की दो अलग-अलग टीमें रिम्स पहुंची थीं. इन टीमों में चार डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल थे. जांच का केंद्र वर्ष 2025 में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए एमबीबीएस नामांकन और संस्थान में सफाई कार्य से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप रहे.

रिम्स प्रबंधन के अनुसार, पहली टीम ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए नामांकन मामले की जांच की. वहीं दूसरी टीम ने सफाई कार्य के लिए जारी निविदा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की पड़ताल की.

सीआईडी की टीम ने बुधवार को की थी पूछताछ