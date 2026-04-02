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बिजनौर में बीजेपी के पूर्व सांसद पर कारोबारी तालिब बंधुओं ने किया हमला, पुलिस से हथियार भी छीनने की कोशिश, एफआईआर दर्ज

बिजनौर: बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी कारोबारी बंधुओं तालिब, खालिद और आबिद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों पर पूर्व सांसद के गनर से कार्बाइन छीनने की कोशिश का भी आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि सील आरा मशीन को अवैध तरीके से संचालन करने की शिकायत पर पूर्व सांसद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहां गए थे.

दरअसल बुधवार देर शाम जिले के चांदपुर मार्ग पर ये घटना घटी. जब तालिब बंधुओं और पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह व उनके समर्थकों के बीच विवाद के बाद हंगामा हो गया. आरोप है कि पूर्व सांसद के गनर की कार्बाइन छीनने का भी प्रयास किया गया. गाड़ी में तोड़फोड़ की गई. एक भाई पूर्व सांसद की गाड़ी के आगे लेट भी गया. देर रात पूर्व सांसद के समर्थक तुषार की ओर से मामले में तहरीर दी गई है. जिस पर तालिब, खालिद और आबिद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.