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बिजनौर में बीजेपी के पूर्व सांसद पर कारोबारी तालिब बंधुओं ने किया हमला, पुलिस से हथियार भी छीनने की कोशिश, एफआईआर दर्ज

सील आरा मिल के अवैध तरीके से चालू होने की सूचना पर प्रशासन की टीम के साथ पहुंचे थे पूर्व सांसद पर हमला

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पूर्व सांसद पर हमला मामले में तीन गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:32 AM IST

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Updated : April 2, 2026 at 10:57 AM IST

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बिजनौर: बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी कारोबारी बंधुओं तालिब, खालिद और आबिद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों पर पूर्व सांसद के गनर से कार्बाइन छीनने की कोशिश का भी आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि सील आरा मशीन को अवैध तरीके से संचालन करने की शिकायत पर पूर्व सांसद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहां गए थे.

दरअसल बुधवार देर शाम जिले के चांदपुर मार्ग पर ये घटना घटी. जब तालिब बंधुओं और पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह व उनके समर्थकों के बीच विवाद के बाद हंगामा हो गया. आरोप है कि पूर्व सांसद के गनर की कार्बाइन छीनने का भी प्रयास किया गया. गाड़ी में तोड़फोड़ की गई. एक भाई पूर्व सांसद की गाड़ी के आगे लेट भी गया. देर रात पूर्व सांसद के समर्थक तुषार की ओर से मामले में तहरीर दी गई है. जिस पर तालिब, खालिद और आबिद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष रोबिन चौधरी प्रकरण के बाद चर्चाओं में आए कारोबारी तालिब बंधुओं की शहर के चांदपुर चुंगी पर नेशनल टिम्बर के नाम से आरा मशीन है. कुछ दिन पूर्व प्रशासन ने आरा मशीनों को सील कर दिया था. आरोप है कि आरा मशीन बीच-बीच में चलाई जा रही थी. जिसकी शिकायत पर पूर्व सांसद भारतेन्द्र सिंह व एडीएम न्यायिक शरद कुमार पाल व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नितिन कुमार व वन विभाग के दरोगा हेमेन्द्र सिंह के साथ मौके पर पहुंचे.

वहीं इस मामले में बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने बताया कि आरा मशीन सील होने के बाद भी चल रही थी. शिकायत पर एडीएम न्यायिक जांच करने पहुंचे. वहां पूर्व सांसद भी समर्थकों के साथ पहुंच गए थे. जांच से नाराज तालिब बंधुओं ने पूर्व सांसद और उनके समर्थको के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी. पूर्व सांसद की गाड़ी नीचे लेटने का प्रयास किया गया. पुलिस ने तीनों भाइयों तालिब, खालिद और आबिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें : बहराइच में पुलिसकर्मी पर हमला; महिला पर सिपाही से मारपीट का आरोप, तीन आरोपी गिरफ्तार

Last Updated : April 2, 2026 at 10:57 AM IST

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