छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉपर्स को अवॉर्ड, 239 विद्यार्थियों को मिली डेढ़ डेढ़ लाख की सम्मान राशि

रायपुर में राज्यपाल और सीएम साय ने छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित किया है.

Governor Ramen Deka and CM Sai
रायपुर में टैलेंट को मिला सम्मान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 8:04 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ बोर्ड में राज्य में टॉपर्स रहे विद्यार्थियों का रायपुर में सम्मान किया गया है. लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया. सम्मान पाने वालों में साल 2024 और साल 2025 के टॉप 10 मेधावी और विशेष पिछडी जनजाति के टॉप 01 विद्यार्थी शामिल है. इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद रहे.

राज्यपाल रमेन डेका ने विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला

विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद राज्यपाल रमेन डेका ने उनका हौसला बढ़ाया. उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाएं हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है. आपने एक पड़ाव पार किया है अब अगले पड़ाव की ओर जा रहे है. इस सफलता की प्रेरणा आपको नवीन ऊर्जा के साथ नई राह दिखाएगी. इसके साथ ही यह सम्मान अन्य विद्यार्थियों को मेहनत, लगन और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी.

सीजी बोर्ड के टॉपर्स का सम्मान (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ अपार संभावनाओं का प्रदेश है. धान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा राज्य अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत उन्नत है. हमें अपने राज्य की सनातन संस्कृति पर गर्व का भाव होना चाहिए- रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़

असफल होने पर निराश न हों- राज्यपाल

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी आईआईटी, नीट की परीक्षा देकर इंजीनियरिंग और मेडिकल मे जाना चाहते है लेकिन सभी को सफलता नहीं मिलती है. इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं हैं. नए-नए विषय है जहां आप कैरियर की ऊची उड़ान भर सकते है.

धैर्य के साथ आगे बढ़े। गिरना बडी बात नहीं है गिर कर खड़े होना महत्वपूर्ण है. सपना बड़ा होना चाहिए. सपनें को पूरा करने के लिए साधना और अभ्यास करना होता है. विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बच्चें शिक्षा में आगे बढ़ रहे है, यह बहुत सराहनीय है- रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़

विद्यार्थी देश और प्रदेश का भविष्य- सीएम साय

इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि आप सभी हमारे देश एवं प्रदेश के भविष्य हो. आप लोगों के कंधे पर देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. आज जो सफलता आप सभी छात्रों को मिली है निश्चित ही इस सफलता के पीछे आपके शिक्षक गुरुओं एवं माता पिता के आशीर्वाद है. उनके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है. इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन और बसंत पंचमी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी. सीएम ने कहा कि हम सब पर सदैव मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे.

विद्यार्थियों को मिली आर्थिक सहायता- गजेंद्र यादव

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि सत्र 2024 एवं 2025 के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के 239 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया है. उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप मेडल, प्रशस्ति पत्र और प्रत्येक विद्यार्थी को डेढ़-डेढ़ लाख की राशि सीधे उनके खाते में दी गई है. विद्यार्थियों को दिए इस प्रोत्साहन से शिक्षा के प्रति उनका रूझान बढ़ेगा और दूसरे विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी.

जानिए कितने विद्यार्थियों का हुआ सम्मान ?

इस कार्यक्रम में साल 2024 के 110 टॉपर स्टूडेंट्स का सम्मान हुआ है. जबकि साल 2025 के 129 टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है. मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल प्रदान किया गया. इसके साथ विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

CG BOARD TOPPERS
GOVERNOR RAMEN DEKA
छत्तीसगढ़ बोर्ड
सीएम विष्णुदेव साय
TALENT RECOGNITION CEREMONY

