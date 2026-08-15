उत्तराखंड में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, पहाड़ों में गूंजे देशभक्ति के नारे, शान से लहाराया तिरंगा
उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका एवं उत्तराखंड कोकिला मीरा राणा को भी सम्मानित किया गया. वहीं ललित वर्मा को मरणोपरांत सम्मान दिया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 15, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 5:03 PM IST
मसूरी: देशभर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर देशवासी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आये. उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही. सुबह से ही उत्तराखंड के पहाड़ों की फिजाओं में देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई दी. प्रदेश के अलग अलग शहरों में जोरों शोरों से स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया.
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मसूरी के गांधी चौक में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में देशभक्ति का रंग देखने को मिला. कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मिलजुलकर कार्य करने का आह्वान किया.
इस दौरान नगर पालिका की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में खेल जगत से मीना रावत और आदित्य शर्मा, महात्मा योगेश्वर मंदिर से जुड़े प्रतिनिधि डॉ. सुशील सैनी, फायर सर्विस के धीरज तड़ियाल, विद्युत विभाग के नरेंद्र सिंह बिष्ट और संदीप नौटियाल को सम्मानित किया गया.
उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका एवं उत्तराखंड कोकिला मीरा राणा को भी सम्मानित किया गया. वहीं ललित वर्मा को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, जबकि निशिका और सक्षम वर्मा ने भी सम्मान प्राप्त किया. शहर की स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पालिका के सफाई कर्मचारियों मुकेश, कैलाश, सर्वेश, बाबूराम, रविंद्र, ममता और अमरीन को भी सम्मानित किया गया. सम्मान पाकर कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी.
बोली-भाषा और संस्कृति बचाने का आह्वान: कार्यक्रम में उत्तराखंड कोकिला मीरा राणा ने गढ़वाली भाषा में संबोधित करते हुए युवाओं से अपनी बोली, भाषा, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में युवा धीरे-धीरे अपनी मातृभाषा और लोक संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं. ऐसे में नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं.
इस मौके पर मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली. देश को आजाद कराने के लिए असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और पूर्व सैनिकों ने भी देश की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि मसूरी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए पालिका लगातार प्रयास कर रही है. माल रोड को व्यवस्थित करने के लिए रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. शहर की खूबसूरती और व्यवस्था खराब करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सड़क किनारे मलबा डालने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई: पालिका अध्यक्ष ने सड़क किनारे मनमाने तरीके से मलबा डालने वाले ठेकेदारों पर भी सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर सड़क किनारे मलबा डालने से बरसात के दौरान सड़क और यातायात व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है. ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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