यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ठोकी चुनावी ताल, कांग्रेस नेता पहले ही उतार चुके हैं उम्मीदवार
टक्का जिला परिषद वार्ड में ऊना और कुटलैहड़ दोनों विधानसभाओं के आधे-आधे गांव शामिल हैं. अब यहां दो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने-सामने हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 2:57 PM IST
ऊना: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच जिला परिषद पद को लेकर लड़ाई और भी तेज होती जा रही है. जिला परिषद के चुनाव में जहां अनुभवी नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा प्रत्याशी भी उन्हें भरपूर टक्कर देते नजर आ रहे हैं. जिला परिषद में इस बार टक्का वार्ड की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है. जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभित गौतम चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जबकि ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और कुटलैहड़ विधायक विवेक शर्मा ने सुमित कुमार को यहां से पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है.
इसी जिला परिषद वार्ड को लेकर जिला कांग्रेस के बीच घमासान मच चुका है. शोभित गौतम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशराज गौतम के बेटे हैं, जिन्होंने काफी समय पहले ही जिला परिषद के लिए इस वार्ड से दावेदारी पेश की थी. ऊना कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जिला परिषद चुनाव में किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, लेकिन नामांकन से पहले ऊना और कुटलैहड़ ब्लॉक कांग्रेस ने सतपाल रायजादा और विधायक विवेक शर्मा की मौजूदगी में टक्का वार्ड से सुमित शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया है. इस जिला परिषद वार्ड में ऊना और कुटलैहड़ दोनों विधानसभाओं के आधे-आधे गांव शामिल हैं. इतना ही सुमित कुमार को कांग्रेस समर्थित जिला परिषद प्रत्याशी घोषित करने के समय विधायक विवेक शर्मा और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा भी बलॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ मौजूद रहे.
विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूं चुनाव
वहीं, अब इस वार्ड से शोभित गौतम ने नामांकन भरकर ताल ठोक दी है. चुनावी मैदान में उतरे शोभित गौतम ने कहा कि 'मुझे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन मैं इस चुनाव को राजनीतिक मंच नहीं बल्कि भाईचारे और विकास के मुद्दों पर लड़ रहा हूं. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहले ही पंचायत चुनावों को भाईचारे का चुनाव बताया है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं. जनता को ऐसे प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए, जो हर सुख-दुख में लोगों के साथ खड़ा रहे. मेरा उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि युवाओं को नई दिशा देना और गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है. यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मैं टक्का वार्ड के करीब 26 हजार मतदाताओं की आवाज बनकर हर सरकारी कार्यालय में लोगों की समस्याओं को मजबूती से उठाउंगा.'
वहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुभवी जसवीर बिट्टा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं. जसवीर बिट्टा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास ही देश के विकास का मजबूत आधार होता है. अपने जिला परिषद वार्ड की हर ग्राम पंचायत के विकास में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा.
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