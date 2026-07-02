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हाईकोर्ट सख्त: ऊंट बचाने को पशुपालन निदेशक तलब, पूछा- ऊंट शाला क्यों नहीं?, हाथियों के लिए पीसीसीएफ को पेश होने के आदेश

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि 2015 में ऊंट को राज्य पशु घोषित कर इसके संरक्षण के लिए सरकार कानून लेकर आई थी. कानून बनने के बाद से लगातार ऊंट की संख्या में कमी दर्ज की गई है. साल 1980 में प्रदेश में 15 लाख ऊंट थे और 2004 में साढ़े 7 लाख ऊंट मौजूद थे. वहीं साल 2015 में जब कानून बना तो ऊंटों की संख्या घटकर 3.26 लाख ही रह गई. यह संख्या लगातार घट रही है और 2019 में 2.13 लाख व 2021 में सिर्फ डेढ़ लाख ऊंट ही शेष बचे.

ऊंटों के मामले में खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह गायों के संरक्षण के लिए गौशाला है, वैसे ही ऊंटों के लिए कोई ऊंट शाला क्यों नहीं है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को ऊंटों के संरक्षण के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के पशुधन संरक्षण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए पशुपालन विभाग और वन विभाग के आला अफसरों को तलब किया है. कोर्ट ने राज्य पशु ऊंट की लगातार घटती संख्या और आमेर के हाथी गांव में हाथियों को केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिलने पर दोनों ही मामलों में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए सुनवाई की. खंडपीठ ने ऊंटों के संरक्षण पर पशुपालन निदेशक को 5 अगस्त और हाथियों के कल्याण पर पीसीसीएफ को 23 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं.

ऊंटों की संख्या कम होने के चलते पुष्कर मेले में भी पर्यटकों की संख्या कम हुई है. इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर चराने के लिए कलेक्टर से परमिट लेने की जरूरत होती है, लेकिन जो लोग ऊंटों को पालते हैं उन्हें ऐसे कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं है. ऊंटों का मुख्य तौर पर राइका व रबारी समुदाय कारोबार करता है, लेकिन अब उनका रुझान कम हो रहा है. ऐसे में ऊंटों की प्रजाति ही लुप्त हो जाएगी, जबकि मिडिल ईस्ट में उचित संरक्षण के कारण ऊंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए राज्य सरकार को ऊंटों के संरक्षण के दिशा-निर्देश दिए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पशुपालन निदेशक को तलब किया है.

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हाथी गांव मामले में पीसीसीएफ तलब: राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर के पास स्थित हाथी गांव में हाथियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खुराक व चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने से जुड़े मामले में वन विभाग का स्पष्ट जवाब नहीं आने पर पीसीसीएफ को 23 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश हाथियों के कल्याण से जुड़े मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने अदालत को बताया कि यह मामला 2020 से चल रहा है, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक कोई जवाब व सुझाव पेश नहीं किए हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हाथी गांव में वेटनरी क्लिनिक खोल रखी है और वहां पर हाथियों की स्थिति सही है. इसके विरोध में न्यायमित्र ने कहा कि हाथियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बना रखी हैं, लेकिन विभाग उन गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहा. केवल एक वेटनरी क्लिनिक के जरिए ही हाथियों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सकता. राज्य सरकार हाथियों के संरक्षण के नाम पर केवल उनकी नियमित चिकित्सीय जांच तक ही सीमित है. हाथियों के ऑडिट, माइक्रो चिप, स्वामित्व प्रमाण पत्र, आवास और डाइट प्रोटोकॉल को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही. न्यायमित्र ने कहा कि वन विभाग तो मामले में हाईकोर्ट में भी सालों से जवाब पेश नहीं कर पा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आगामी सुनवाई पर पीसीसीएफ को पेश होने को कहा है.