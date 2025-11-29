ETV Bharat / state

प्रदूषण रोको, रोजगार न रोको: निर्माण उद्योग की नई पहल, ग्रीन एनर्जी से बचाएगी हवा

नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर के इलाके में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है. यह वायु प्रदूषण वाहनों, कंस्ट्रक्शन वर्क, पराली एवं कूड़े को जलाने की वजह से हो रहा है. सरकार इसको कम करने के लिए कदम तो उठा रही है लेकिन बिना पब्लिक और निजी संस्थाओं के यह संभव नहीं है.

नीति आयोग के अंतर्गत आने वाली सीआईडीसी का कहना है : वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जहां सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है तो वहीं कंस्ट्रक्शन वर्क से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है. साथ ही अब बनने वाली नई इमारतों के निर्माण में सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है.इसके बारे में जानकारी देते हुए नीति आयोग के अंतर्गत आने वाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी) के महानिदेशक ने कहा कि देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है. इसलिए इस क्षेत्र की जिम्मेदारी भी बड़ी है.

कंस्ट्रक्शन साइट पर कम किया जा सकता है वायु प्रदूषण जानिए कैसे (ETV Bharat)

निर्माण कार्य में देरी होने से आती है कई दिक्कतें : हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है और रोजगार का भी. एमओयू के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने पर निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है, जिससे लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है और निर्माण कार्य में देरी होने से उसकी लागत भी बढ़ती है. इसलिए हम नई बनने वाली इमारतों में उसकी ऊर्जा जरूरत कि पूर्ति के लिए इस तरह के उपाय कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग में बिजली के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से बिजली बनाई जाए जिससे वायु प्रदूषण की समस्या में कमी लाई जा सके.

भारतीय निर्माण बाजार 2029 तक 39.10 ट्रिलियन तक पहुंचेगा : डॉक्टर रंजन ने कहा है कि अभी हम बिजली उत्पादन के जितने भी तरीके अपना रहे हैं उनसे प्रदूषण बढ़ता है. चाहे वह कोयले से बिजली बनाना हो या अन्य चीजों से.भारतीय निर्माण बाजार 2029 तक 39.10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है. सीआईडीसी के महानिदेशक ने बताया कि भारतीय निर्माण बाजार 2029 तक 39.10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे आधुनिक अवसंरचना विकास, स्थिरता और सुरक्षा को समर्थन देने के लिए कुशल और औपचारिक रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी मांग उत्पन्न होगी.

प्रशिक्षित वर्कफोर्स तैयार करने के लिए एमओयू साइन : आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आठ करोड़ लोगों की जरूरत होगी. इसलिए इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित वर्कफोर्स तैयार करने के लिए मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू किया है. उन्होंने कहा कि यह एमओयू देश की इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्था और भारत के सबसे प्रगतिशील, कौशल-आधारित विश्वविद्यालयों में से एक के बीच महत्वपूर्ण सामंजस्य को दर्शाता है.