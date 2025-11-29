प्रदूषण रोको, रोजगार न रोको: निर्माण उद्योग की नई पहल, ग्रीन एनर्जी से बचाएगी हवा
इमारतों की ऊर्जा जरूरत के लिए बिना प्रदूषण के ग्रीन हाइड्रोजन से विद्युत उत्पादन पर काम कर रही सीआईडीसी
नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर के इलाके में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है. यह वायु प्रदूषण वाहनों, कंस्ट्रक्शन वर्क, पराली एवं कूड़े को जलाने की वजह से हो रहा है. सरकार इसको कम करने के लिए कदम तो उठा रही है लेकिन बिना पब्लिक और निजी संस्थाओं के यह संभव नहीं है.
नीति आयोग के अंतर्गत आने वाली सीआईडीसी का कहना है : वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जहां सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है तो वहीं कंस्ट्रक्शन वर्क से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है. साथ ही अब बनने वाली नई इमारतों के निर्माण में सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है.इसके बारे में जानकारी देते हुए नीति आयोग के अंतर्गत आने वाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी) के महानिदेशक ने कहा कि देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है. इसलिए इस क्षेत्र की जिम्मेदारी भी बड़ी है.
निर्माण कार्य में देरी होने से आती है कई दिक्कतें : हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है और रोजगार का भी. एमओयू के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने पर निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है, जिससे लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है और निर्माण कार्य में देरी होने से उसकी लागत भी बढ़ती है. इसलिए हम नई बनने वाली इमारतों में उसकी ऊर्जा जरूरत कि पूर्ति के लिए इस तरह के उपाय कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग में बिजली के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से बिजली बनाई जाए जिससे वायु प्रदूषण की समस्या में कमी लाई जा सके.
भारतीय निर्माण बाजार 2029 तक 39.10 ट्रिलियन तक पहुंचेगा : डॉक्टर रंजन ने कहा है कि अभी हम बिजली उत्पादन के जितने भी तरीके अपना रहे हैं उनसे प्रदूषण बढ़ता है. चाहे वह कोयले से बिजली बनाना हो या अन्य चीजों से.भारतीय निर्माण बाजार 2029 तक 39.10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है. सीआईडीसी के महानिदेशक ने बताया कि भारतीय निर्माण बाजार 2029 तक 39.10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे आधुनिक अवसंरचना विकास, स्थिरता और सुरक्षा को समर्थन देने के लिए कुशल और औपचारिक रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी मांग उत्पन्न होगी.
प्रशिक्षित वर्कफोर्स तैयार करने के लिए एमओयू साइन : आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आठ करोड़ लोगों की जरूरत होगी. इसलिए इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित वर्कफोर्स तैयार करने के लिए मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू किया है. उन्होंने कहा कि यह एमओयू देश की इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्था और भारत के सबसे प्रगतिशील, कौशल-आधारित विश्वविद्यालयों में से एक के बीच महत्वपूर्ण सामंजस्य को दर्शाता है.
ट्रेंचलेस तकनीक और भूमिगत बुनियादी ढांचे पर आयोजन : इस एमओयू पर ‘द नो डिग इंडिया शो 2025’ एवं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कंसल्टेंट्स (सीआईडीसी) अवार्ड्स के दौरान औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित हुए. जो ट्रेंचलेस तकनीक और सतत भूमिगत बुनियादी ढांचे पर आधारित भारत का प्रमुख आयोजन है. समझौते पर एमएसयू के सह-संस्थापक एवं प्रो-चांसलर कुलदीप शर्मा तथा सीआईडीसी के महानिदेशक डॉ. प्रिया रंजन स्वरूप ने हस्ताक्षर किए.
कार्यक्रम को कई विशिष्ट अतिथियों ने किया संबोधित: कार्यक्रम को मध्य प्रदेश सरकार के लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रधान सचिव आईएएस पी. नरहरि सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने भी संबोधित किया. एमएसयू के प्रो चांसलर कुलदीप शर्मा ने कहा कि इस एमओयू के तहत एमएसयू और सीआईडीसी मिलकर निर्माण क्षेत्र, अवसंरचना प्रबंधन तथा संबंधित ट्रेडों जैसे राजमिस्त्री, प्लंबिंग, विद्युत कार्य, वेल्डिंग एवं अन्य व्यवसायों में अल्पकालिक एवं लंबी ड्यूरेशन वाले कोर्सेज का संयुक्त रूप से डिज़ाइन और क्रियान्वयन करेंगे.
रोजगार देने में अव्वल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री : कुलदीप शर्मा ने कहा कि भारत का निर्माण क्षेत्र वर्तमान में 71 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 2030 तक 100 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में इस सहयोग की भूमिका कार्यबल को औपचारिक और सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने कहा कि इसलिए वायु प्रदूषण के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर शिकंजा कसने के बजाय वायु प्रदूषण रोकने के उपायों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.
कार्यरत पेशेवरों के लिए वर्क-इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम: कुलदीप शर्मा ने कहा कि यह साझेदारी निर्माण उद्योग में कार्यरत पेशेवरों को वर्क-इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम (बी.वोक/एम.वोक) के माध्यम से बिना नौकरी छोड़े औपचारिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगी. सहयोग की एक प्रमुख विशेषता है एमएसयू में कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, जो अनुप्रयुक्त शोध, नवीन तकनीक अपनाने, उद्योग-संरेखित कौशल विकास और कार्यबल क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय हब के रूप में कार्य करेगा.
निर्माण क्षेत्र में पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध : डॉ. प्रिया रंजन स्वरूप ने इस अवसर पर कहा कि सीआईडीसी भारत के निर्माण क्षेत्र में पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्हाने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क के स्थान पर अगर वायु प्रदूषण को रोकने के सभी उपाय अपनाए जाएं तो वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है.
