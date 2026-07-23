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डीडवाना पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, यह है मामला

मुख्य आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

POLICE ARRESTED 5 CRIMINALS, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार
एसपी कार्यालयडीडवाना-कुचामन. (ETV Bharat kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 7:06 PM IST

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कुचामनसिटीः डीडवाना पुलिस ने महिला से मंगलसूत्र एवं कंठी लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 5 शातिर आरोपियों को दस्तयाब किया है. एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए गठित पांच विशेष पुलिस टीम तकनीकी विश्लेषण, साइबर जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंची है.

उन्होंने बताया कि 19 जुलाई की सुबह करीब 5:35 बजे ग्राम बालिया में एक महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी. इसी दौरान सफेद रंग की कार में आए बदमाश महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र एवं कंठी झपटकर फरार हो गए. इस संबंध में डीडवाना थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पढ़ेंः डकैती की साजिश रचते पांच गिरफ्तार, ज्वेलरी शोरूम में देने वाले थे वारदात को अंजाम

सीसीटीवी व मोबाइल नंबर खंगालेः जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से लेकर संभावित भागने के मार्ग, टोल प्लाजा, होटल, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे करीब 300 से 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया. साइबर सेल ने एक लाख से अधिक मोबाइल नंबरों की तकनीकी स्क्रीनिंग कर संदिग्ध नंबरों की पहचान की. आरोपियों की कॉल डिटेल लोकेशन और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण कर पुलिस टीमों को लगातार तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराए गए.

मोबाइल बंद रखते थेः एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी अपने मोबाइल फोन बंद रखते थे. बार-बार ठिकाने बदलते थे तथा जरूरत पड़ने पर राहगीरों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे. इसके बावजूद तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और फील्ड इंटेलिजेंस के समन्वय से पुलिस उन्हें सीकर जिले के रायपुर जागीर क्षेत्र से पकड़ने में सफल रही. पुलिस ने इस मामले में मुकेश उर्फ लक्की उर्फ रामनिवास उर्फ अर्जुन उर्फ राजू (सीकर), आदेश उर्फ रॉकी उर्फ राकेश (सीकर), राजेश उर्फ गुल्या (जयपुर ग्रामीण), रामावतार उर्फ धर्मपाल (सीकर) तथा विश्राम उर्फ पाला (जयपुर ग्रामीण) को पकड़ा है. मुख्य आरोपी मुकेश उर्फ लक्की के खिलाफ विभिन्न थानों पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

पूछताछ में कई वारदातें कबूलीः आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में उसी रात डीडवाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी, बसों से डीजल चोरी, ट्रैक्टर की बैटरी चोरी सहित अन्य वारदातें करना स्वीकार किया है. घटना में प्रयुक्त वाहन, लूटे गए आभूषणों की बरामदगी तथा अन्य संभावित वारदातों के संबंध में अनुसंधान जारी है.

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