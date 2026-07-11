शादी कराएंगे, सस्ती गाय-भैंस दिलाएंगे... एडवांस लेते ही हो जाते थे गायब, 6 साइबर ठग गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 10 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं.
Published : July 11, 2026 at 8:03 PM IST
भरतपुर/डीगः शादी करवा देंगे... सस्ती दुधारू गाय-भैंस दिलवा देंगे, सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने वादे कर लोगों को अपने जाल में फंसाने वाला साइबर ठगों का गिरोह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी पहले भरोसा जीतते, फिर रजिस्ट्रेशन, मेकअप, कपड़ों या पशु की ढुलाई के नाम पर एडवांस रकम अपने फर्जी खातों में जमा करवा लेते और पैसे मिलते ही मोबाइल बंद कर गायब हो जाते. डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए ऐसे 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया है.
आरोपियों के कब्जे से 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 10 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं. डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाते थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.
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सस्ती गाय-भैंस बेचने का लालचः जुरहरा थाना पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुधारू गाय-भैंसों को बाजार से काफी कम कीमत पर बेचने के आकर्षक विज्ञापन डालते थे. जब कोई खरीदार संपर्क करता तो पशु को घर तक पहुंचाने के लिए वाहन किराया या एडवांस राशि फर्जी बैंक खातों में जमा करवा लेते थे. पैसे मिलने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर देते और पीड़ित से संपर्क खत्म कर देते थे.
शादी करवाने का झांसाः पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर शादी कराने के नाम से फर्जी अकाउंट संचालित करते थे. इच्छुक लोगों से पहले रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी, फिर मेकअप, कपड़ों और अन्य तैयारियों के नाम पर अलग-अलग किस्तों में पैसे जमा करवाए जाते थे. रकम मिलने के बाद आरोपी संपर्क तोड़ देते थे और पीड़ितों को ठगी का एहसास होता था.
छह आरोपी गिरफ्तारः जुरहरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नजाकत (26) निवासी नगला डूबोकर, आसिद खान (38) निवासी बामनी, नफीस (21) निवासी जुरहरा, सुबीन खान (22) निवासी नगला डूबोकर तथा आकिप (23) निवासी हुल्ताना के रूप में हुई है. इनके कब्जे से 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए. वहीं, दूसरी कार्रवाई में सीकरी थाना पुलिस ने साइबर ठगी में शामिल वसीम अकरम (19) निवासी सैदमपुर, थाना गोविंदगढ़ (अलवर) को गिरफ्तार किया. उसके साथ एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया. इनके कब्जे से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए गए.
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पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस लगातार चलाया जा रहा है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया और उनके नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं?.
पुलिस ने की अपीलः पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले सस्ते सामान, पशु बिक्री, शादी कराने या किसी भी प्रकार के आकर्षक ऑफर पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें. किसी अनजान व्यक्ति के खाते में एडवांस राशि जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें और साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें.