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कोटा में प्रसूताओं की मौत मामला: अब जेके लोन में हार्ट, रीनल व लिवर कॉम्प्लिकेशन जानने को पहले से करा रहे टेस्ट

जेके लोन अस्पताल में अब किसी भी गर्भवती के आने पर पहले विभिन्न जांचों की व्यवस्था शुरू की गई.

Patients admitted to the JK Lon ward
जेके लोन के वार्ड में भर्ती मरीज (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 7:03 PM IST

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कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन में प्रसूताओं व गर्भवतियों की मौत से सबक लेते हुए चिकित्सा प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए. जेके लोन अस्पताल में अब किसी भी गर्भवती के आने पर पहले कई तरह की जांचें कराई जाने लगी है.

पहले नहीं कराते थे टेस्ट: जेके लोन अस्पताल अधीक्षक और गायनोकॉलोजी विभाग अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि अस्पताल आने पर गर्भवती की पहले सभी जांचें कराते हैं. हार्ट, रीनल, लिवर या अन्य कॉम्प्लिकेशन आने पर पहले ही पता चल जाए, ताकि प्रसव के बाद प्रसूता के इलाज में मदद मिले. इससे महिला के गंभीर बीमारी की जानकारी समय से मिल जाती है. पहले ये टेस्ट नहीं कराते थे. केंद्र व राज्य सरकार और एम्स की गठित कमेटियों की अलग-अलग रिपोर्ट आई है.

डॉ. निर्मला शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

इसमें बताया कि प्रसूताओं की पहले से जांच नहीं होने से कॉम्प्लिकेशन का पता नहीं चलता. अब पहले ही सारे टेस्ट करा रहे हैं ताकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जोखिम कैलकुलेट कर सकें. इनमें सीबीसी, रीनल व लिवर फंक्शन के साथ कई टेस्ट शामिल हैं. अस्पताल पर कुछ आर्थिक भार बढ़ रहा है, लेकिन गर्भवती और प्रसूता की रिस्क घट रही. इससे अस्पताल में वापस गर्भवती और प्रसूताओं की संख्या बढ़ गई.

पढ़ें: सिजेरियन के बाद किडनी फेल्योर : एक और प्रसूता की मौत, परिजनों के साथ धरने पर बैठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कोर्ट पहुंचा मामला

सुपर स्पेशियलिटी के डॉक्टर कर रहे इलाज: डॉ. निर्मला शर्मा ने कहा कि गर्भवती की जांच कराने पर कॉम्प्लिकेशन का पहले ही पता चल रहा है. इससे उसका इलाज के समय ध्यान रखा जा रहा है. किडनी में दिक्कत है तो नेफ्रोलॉजिस्ट एवं लीवर में प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सलाह ले लेते है. सिजेरियन में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान कितनी दवा और फ्लूड के साथ इलेक्ट्रोलाइट देने हैं, यह भी तय हो जाता है. जरूरत होने पर संबंधित सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सक से संपर्क कर मैनेज कर लेते हैं.

आईसीयू या एचडीयू में करते हैं शिफ्ट: अस्पताल में प्रसूता के प्रसव या सिजेरियन डिलीवरी में समय नहीं मिलता है इसीलिए हम टेस्ट कर लेते हैं. प्रोसिजर रोकते नहीं हैं. जैसे ही प्रोसिजर पूरा हो जाता है, टेस्ट की रिपोर्ट्स आने लगती है. पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट ऑपरेटिव केयर में काफी मदद मिलती है. मरीज को मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती है. उसके रिस्क के अनुसार मैनेज कर देते हैं. दिक्कत है तो तत्काल हायर डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) व इंसेंटिव केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट कर देते हैं.

Kota Maternal Death
एएनसी चेकअप करवाती महिलाएं (ETV Bharat Kota)

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गर्भवतियों को हाई रिस्क की जानकारी दे रहा: डॉ. शर्मा ने बताया कि अस्पताल में एंटीनेटल चेकअप (एएनसी) में मरीज की एलर्जी हिस्ट्री ली जा रही है. साथ ही पूरी मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं. उसके एएनसी कार्ड पर दिशा निर्देश भी दिए, ताकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर गर्भवती को दिए निर्देशों का पालन करते हुए अस्पताल पहुंचे. इनमें दर्द आने, बच्चेदानी से पानी निकालने या ब्लीडिंग, सिरदर्द, धुंधला दिखना, गर्भ में भ्रूण के कम घूमने या नहीं घूमने, खून की कमी, पैरों पर सूजन या अन्य इमरजेंसी पर तत्काल अस्पताल लाएं.

रेफरल सेंटर होने से आती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी: कोटा हाड़ौती का हाईएस्ट रेफरल सेंटर है, जहां आसपास के जिलों से रेफर होकर प्रसूताएं आती है. यहां हमें उसके गर्भ के शिशु को बचाना है व मां को भी गंभीर अवस्था से निकलना होता है. कोएंगुलेशन प्रोफाइल जांच शुरू करा रहे हैं. ज्यादातर प्रसूताओं के मामलों में हाइपरटेंशन के कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हुए थे, इसीलिए शुरू में पता लगे तो रक्त चढ़ाने की पहले से तैयारी रख सकते हैं.

पढ़ें:कोटा में किडनी फेलियर मामले में एक और प्रसूता की मौत, मृतकाओं की संख्या बढ़कर हुई पांच

इसलिए हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क: डॉ. शर्मा ने बताया, हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है. किसी को हल्के में नहीं ले सकते हैं. अभी खानपान से कई चेंज आ रहे हैं. इनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है. इनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और कुपोषण शामिल है. इसके चलते प्रसूता में सारे चेंज आ चुके हैं. इसीलिए यह हाई रिस्क नहीं होते हुए भी हाई रिस्क की कैटेगरी में पहुंच रही है. लिहाजा सभी जांचों को अनिवार्य किया है.

फ्लूड मैनेजमेंट को किया मजबूत: डॉ. शर्मा ने बताया कि स्टाफ व डॉक्टर थोड़े डरे हैं. सब सतर्क हैं कि मेरी ड्यूटी में कुछ नहीं होना चाहिए. फ्लूड चढ़ाने के पहले भी जांच की जा रही है. फ्लूड में हर स्टाफ पहले से भी चेक कर चढ़ाता था. हालांकि, फंगस नजर आने पर उसे नहीं चढ़ाया जाता. फ्लूड सिस्टम को सेंट्रलाइज किया है. इन्हें एक ही डीडीसी काउंटर पर रखवाया गया है, जहां से ही वार्ड में भेजा जाता है. तापमान तेज होने पर फ्लूड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए इसे एक जगह ही शिफ्ट कर दिया है. किस बीच में दिक्कत आई है या प्रॉब्लम है, उसको भी देखा जा रहा है. टेंपरेचर की प्रॉपर मॉनिटरिंग की है. केवल एक या दो दिन का ही फ्लूड दिया जा रहा है.

पढ़ें: कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला: जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ही नहीं मिला 'ऑक्सीटोसिन', बिक्री पर तुरंत रोक

इमरजेंसी में गर्भवती के आने पर ये करा रहे नए टेस्ट

  • सीबीसी
  • ईसीजी
  • कंप्लीट थाइरॉएड प्रोफाइल
  • ग्लूकोस टोलरेंस टेस्ट (GTT)
  • थैलासीमिया टेस्ट
  • रिनल फंक्शन टेस्ट
  • लिवर फंक्शन टेस्ट
  • कोएंगुलेशन प्रोफाइल
  • सिरम इलेक्ट्रोलाइट

पढ़ें: प्रसूताओं में किडनी फेल्योर : जेके लोन अस्पताल की प्रसूता भी आई चपेट में, मरीजों की संख्या पर यह बोला प्रबंधन

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