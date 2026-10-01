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सहारनपुर में सपा के PDA यूपी अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने खोला मोर्चा, भाजपा के सामने रखे आरक्षण-रोजगार के सवाल

सहारनपुर : 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी से तैयार हो रही हैं, लेकिन सहारनपुर में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप के तेवरों ने साफ कर दिया कि चुनावी बहस का एक बड़ा हिस्सा पीडीए, आरक्षण, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के इर्द-गिर्द घूम सकता है.

सितंबर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ और सहारनपुर का दौरा किया था. भाजपा ने इस दौरे को संगठनात्मक बैठकों और 2027 की तैयारियों से जोड़ा था. यानी एक तरफ भाजपा संगठन और बूथ स्तर की तैयारियों पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ सपा सामाजिक गठजोड़ और पीडीए पंचायतों के जरिए अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

राजपाल कश्यप ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि संगठन, पीडीए और जनता के भरोसे ने पार्टी को मजबूत किया. उनका दावा राजनीतिक है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 2027 को लेकर दोनों प्रमुख खेमों की सक्रियता तथ्यात्मक रूप से बढ़ी हुई है.

उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव सरकार के दौरान इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी और भाजपा सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया. यहां सपा के राजनीतिक नैरेटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई देता है. पिछड़े और अति-पिछड़े समाज के बीच आरक्षण का सवाल केवल सरकारी नीति का विषय नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी से भी जुड़ता है. यही वजह है कि सपा इसे 2027 से पहले गांव-गांव की राजनीतिक चर्चा में ले जाना चाहती है.

राजपाल कश्यप ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, माझी, मझवार, तुरहा, भर, राजभर और प्रजापति समेत 17 जातियों का मुद्दा उठाया.

इसी दौरान उन्होंने बेहद तीखी भाषा में इन्हें “ठेके पर गाली देने वाले मंत्री” कहा. यह बयान सपा की उस रणनीति को सामने लाता है जिसमें वह भाजपा के साथ-साथ उसके सहयोगी दलों के सामाजिक प्रभाव को भी चुनौती देना चाहती है.

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि इन नेताओं का इस्तेमाल सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी के लिए किया जा रहा है.

PDA के प्रदेशाध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भाजपा के सहयोगी दलों से जुड़े नेताओं अनिल राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल का नाम लेकर सवाल उठाया. उनका तर्क था कि अगर ये नेता अपने-अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें आरक्षण और सामाजिक अधिकारों के मुद्दे पर परिणाम भी दिखाना चाहिए.

राजपाल कश्यप का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब सपा पश्चिमी यूपी में पीडीए पंचायतों के जरिए संगठन को सक्रिय करने में जुटी है. एक दिन पहले शामली में हुई पीडीए पंचायत में भी सामाजिक भागीदारी और समान अवसर को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था.

अंबाला रोड स्थित सपा कार्यालय में राजपाल कश्यप ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, आरक्षण, किसान और कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर हमला बोला. उनके भाषण में सिर्फ भाजपा विरोध नहीं था, बल्कि 2027 के लिए सपा की सामाजिक रणनीति की झलक भी दिखाई दी.

पश्चिमी यूपी में सहारनपुर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है. सहारनपुर शहर विधानसभा सीट के 2022 और 2024 के आंकड़ों में भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का बदलाव दिखाई देता है. उपलब्ध चुनावी विश्लेषण के मुताबिक 2022 में भाजपा ने सहारनपुर शहर सीट जीती थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा क्षेत्र में सपा-कांग्रेस गठबंधन को भाजपा-आरएलडी गठबंधन से अधिक वोट मिले. इसीलिए 2027 की तैयारी में सहारनपुर को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा. हालांकि इन आंकड़ों को विधानसभा चुनाव का सीधा पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार, गठबंधन, मुद्दे और मतदान व्यवहार अलग हो सकते हैं.

राजपाल कश्यप ने पेपर लीक, सरकारी भर्तियों, आउटसोर्सिंग, संविदा नौकरियों और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

ई-रिक्शा को रोजगार के रूप में देखने वाले बयान पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह इतना अच्छा रोजगार है तो मंत्री और उनके परिवार के लोग भी इसे अपनाएं. यह हमला सीधे उस वर्ग पर केंद्रित था, जो पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी या स्थायी रोजगार की तलाश में है.

सपा के लिए चुनौती यही होगी कि इन मुद्दों को केवल भाषणों से आगे ले जाकर संगठनात्मक अभियान में कैसे बदला जाए. पश्चिमी यूपी में गन्ना भुगतान और किसान राजनीति का अपना अलग महत्व है. राजपाल कश्यप ने 14 दिन में भुगतान के वादे का जिक्र करते हुए बकाया भुगतान पर सवाल उठाया.

उन्होंने सत्ता में आने पर 24 घंटे में गन्ने का भुगतान कराने और किसानों को लाभकारी मूल्य देने के अखिलेश यादव के वादे का भी उल्लेख किया.

इससे साफ है कि सपा की पीडीए राजनीति को केवल जातीय सामाजिक समीकरण तक सीमित रखने के बजाय किसान और रोजगार जैसे व्यापक मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. 2027 में सीट बंटवारे के सवाल पर राजपाल कश्यप ने कहा कि इसका निर्णय अखिलेश यादव करेंगे.

उन्होंने कहा कि लड़ाई किसी एक नेता को टिकट मिलने या न मिलने की नहीं, बल्कि भाजपा को सत्ता से हटाने की है.

उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी सीट छोड़ने से भाजपा हटती है तो वह सीट छोड़ने को तैयार हैं गठबंधन के अंतिम स्वरूप पर फिलहाल कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा. लेकिन उनके बयान से यह जरूर संकेत मिलता है कि सपा नेतृत्व चुनावी रणनीति में सीटों से पहले व्यापक विपक्षी एकजुटता को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है.

भाजपा की ओर से इस कार्यक्रम के दौरान राजपाल कश्यप के आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. इसलिए भ्रष्टाचार, भेदभाव, आरक्षण और कानून-व्यवस्था से जुड़े आरोपों को राजपाल कश्यप और सपा के राजनीतिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

दूसरी ओर, भाजपा पश्चिमी यूपी में अपनी संगठनात्मक गतिविधियां पहले ही तेज कर चुकी है. जुलाई में पार्टी ने कमजोर और कम अंतर से जीती सीटों पर विशेष रणनीति और संगठनात्मक प्रभारियों की तैयारी की खबरें सामने आई थीं. इससे 2027 की लड़ाई का एक अहम पहलू सामने आता है, सपा सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा संगठन और बूथ नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही है.

राजपाल कश्यप के सहारनपुर दौरे का सबसे बड़ा संदेश यह रहा कि सपा 2027 की तैयारी में पीडीए को केवल चुनावी नारे के बजाय संगठनात्मक अभियान में बदलने की कोशिश कर रही है. आरक्षण से लेकर रोजगार, किसान से लेकर कानून-व्यवस्था और सामाजिक भागीदारी तक सपा अलग-अलग वर्गों के मुद्दों को एक राजनीतिक फ्रेम में जोड़ रही है. लेकिन किसी भी चुनावी रणनीति की वास्तविक परीक्षा जनसभाओं से नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, गठबंधन की स्थिति और मतदाताओं के वास्तविक मतदान व्यवहार से होती है. इसलिए सहारनपुर से राजपाल कश्यप का बयान 2027 के परिणाम का संकेत नहीं, बल्कि सपा की मौजूदा राजनीतिक रणनीति का संकेत जरूर है.

पश्चिमी यूपी में भाजपा और सपा दोनों की सक्रियता बढ़ने के साथ अब मुकाबला केवल नेताओं के बयानों का नहीं रहेगा. असली सवाल यह होगा कि पीडीए बनाम संगठन, आरक्षण बनाम विकास, रोजगार बनाम सरकारी योजनाएं और सामाजिक समीकरण बनाम स्थानीय उम्मीदवार इनमें से कौन से मुद्दे 2027 तक मतदाता की प्राथमिकता बनते हैं.