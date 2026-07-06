भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी, थाने में आवेदन देकर लगायी सुरक्षा की गुहार
सारण में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और तकिया पंचायत के मुखिया शैलेश कुमार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. पढ़ें..
Published : July 6, 2026 at 12:12 PM IST
सारण: नगरा प्रखंड क्षेत्र की तकिया पंचायत के मुखिया सह भाजपा नेता शैलेश कुमार यादव को फोन पर गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद उन्होंने खैरा थाने में लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है.
BJP नेता को जान से मारने की धमकी: बीजेपी नेता व मुखिया ने अपने आवेदन में बताया है कि 27 जून को दोपहर 3:38 बजे मोबाइल नंबर 9717841211 से लगातार कई बार कॉल कर उन्हें गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. इसके कुछ देर बाद दूसरे मोबाइल नंबर 995511977 से भी कॉल कर अपशब्द कहे गए और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.
प्रशासन से सुरक्षा की मांग: शैलेश कुमार यादव ने आवेदन में आशंका जताई है कि धमकी देने वाले लोग उनके साथ किसी भी समय अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
पंचायत के ग्रामीणों में नाराजगी: इधर,घटना की जानकारी मिलते ही मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया. ग्रामीणों ने इसकी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मामले का जल्द खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. लोगों का कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से धमकी मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है.
"मुखिया का आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और कॉल डिटेल सहित सभी पहलुओं की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."- अखिलेश पासवान, खैरा थानाध्यक्ष
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