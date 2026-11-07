पटाखों से जलने और आँखों की सुरक्षा के लिए करें ये ज़रूर काम, जानें डॉक्टर की सलाह
सुरक्षित दीपावली मनाने को लेकर AIIMS गोरखपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आस्था यादव ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:25 PM IST
गोरखपुर: दीपावली रोशनी, खुशियों और अपनों के साथ मिलकर उत्सव मनाने का पर्व है, लेकिन जरा सी लापरवाही त्योहार की खुशियों को हादसे में बदल सकती है. पटाखों से जलना और आंखों में चोट लगना दीपावली के दौरान होने वाली आम समस्याओं में शामिल हैं.
ऐसे में सुरक्षित दीपावली मनाने को लेकर AIIMS गोरखपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आस्था यादव ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. उन्होंने बताया है कि पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचें और किसी आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार किस तरह करें इस पर विशेष राय जनहित में जाहिर किया है.
उन्होंने कहा कि पटाखे जलाते समय जलने, आंखों में चिंगारी जाने और दूसरी दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है. वहीं, हृदय और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी विशेष सतर्कता रखनी चाहिए.
उन्होंने सुरक्षित दीपावली मनाने के उपायों के साथ मामूली जलने और आंखों में चोट लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी दी है.
चिकित्सकीय सलाह के मुताबिक, जलने पर प्रभावित हिस्से को तुरंत ठंडे बहते पानी के नीचे करीब 20 मिनट तक रखें. बर्फ, टूथपेस्ट या घरेलू लेप लगाने से बचें। आंख में चोट या पटाखे का कण जाने पर आंख को रगड़ें नहीं और बिना देर किए चिकित्सकीय सहायता लें.
उन्होंने कहा कि त्योहार की खुशियों के साथ सावधानी भी जरूरी है, ताकि दीपावली सभी के लिए सुरक्षित और यादगार बन सके.
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