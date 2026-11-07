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पटाखों से जलने और आँखों की सुरक्षा के लिए करें ये ज़रूर काम, जानें डॉक्टर की सलाह

सुरक्षित दीपावली मनाने को लेकर जानें डॉक्टर की सलाह. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: दीपावली रोशनी, खुशियों और अपनों के साथ मिलकर उत्सव मनाने का पर्व है, लेकिन जरा सी लापरवाही त्योहार की खुशियों को हादसे में बदल सकती है. पटाखों से जलना और आंखों में चोट लगना दीपावली के दौरान होने वाली आम समस्याओं में शामिल हैं.

ऐसे में सुरक्षित दीपावली मनाने को लेकर AIIMS गोरखपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आस्था यादव ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. उन्होंने बताया है कि पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचें और किसी आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार किस तरह करें इस पर विशेष राय जनहित में जाहिर किया है.