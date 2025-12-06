ETV Bharat / state

सर्दियों में रखें अपने दिल का खास ख्याल, जानिए कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर

लखनऊ: सर्दियों के मौसम में कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के मामले अधिक सामने आते हैं. चिकित्सक बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में रक्त का प्रवाह धीरे होने लगता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और हार्ट पर प्रेशर पड़ता है. राजधानी लखनऊ में बीते दिन परीक्षा देने गए एक बच्चे को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई. ऐसे में माता-पिता अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं.

कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग स्थितियां: लोहिया अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन जामवाल बताते है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों ही अलग-अलग स्थितियां हैं. हार्ट अटैक रक्त प्रवाह की समस्या है, जो तब होती है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट हृदय की विद्युत प्रणाली की गड़बड़ी है, जिससे दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है.

जानकारी देते कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन जामवाल (Video Credit: ETV Bharat)

हार्ट अटैक एक सर्कुलेशन की समस्या: हार्ट अटैक एक सर्कुलेशन की समस्या है, जबकि कार्डियक अरेस्ट एक विद्युत विफलता (इलेक्ट्रिकल फेल्योर) है और दोनों ही जानलेवा आपातकालीन स्थितियां हैं, जिनमें तुरंत मदद की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी मरीज को हार्टअटैक आ रहा है तो उसे सीपीआर देकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कार्डियेक अरेस्ट में ज्यादातर मरीजों में सीपीआर देने तक का मौका नहीं मिल पाता है.

बच्चों में कार्डियेक अरेस्ट का कारण: डॉ. नवीन जामवाल ने बताया कि बच्चों में कार्डियक अरेस्ट के कई कारण हैं. जिनमें जन्मजात हृदय रोग, सांस लेने में समस्या (जैसे निमोनिया या अस्थमा), गंभीर संक्रमण (सेप्सिस), सिर या छाती की चोटें और कोरोनवायरस के बाद की स्थितियां जैसे मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम शामिल हैं. साथ ही खराब जीवनशैली, मोटापा, तनाव और स्क्रीन टाइम जैसे आधुनिक कारक भी जोखिम बढ़ाते हैं, जो बचपन से ही हृदय संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं.