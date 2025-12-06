ETV Bharat / state

सर्दियों में रखें अपने दिल का खास ख्याल, जानिए कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर

लोहिया संस्थान में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन जामवाल कार्डियक अरेस्ट में ज्यादातर मरीजों में सीपीआर देने तक का मौका नहीं मिल पाता है.

Photo Credit: ETV Bharat
आधुनिक कारक भी जोखिम बढ़ाते हैं (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 9:15 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 9:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सर्दियों के मौसम में कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के मामले अधिक सामने आते हैं. चिकित्सक बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में रक्त का प्रवाह धीरे होने लगता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और हार्ट पर प्रेशर पड़ता है. राजधानी लखनऊ में बीते दिन परीक्षा देने गए एक बच्चे को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई. ऐसे में माता-पिता अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं.

कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग स्थितियां: लोहिया अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन जामवाल बताते है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों ही अलग-अलग स्थितियां हैं. हार्ट अटैक रक्त प्रवाह की समस्या है, जो तब होती है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट हृदय की विद्युत प्रणाली की गड़बड़ी है, जिससे दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है.

जानकारी देते कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन जामवाल (Video Credit: ETV Bharat)

हार्ट अटैक एक सर्कुलेशन की समस्या: हार्ट अटैक एक सर्कुलेशन की समस्या है, जबकि कार्डियक अरेस्ट एक विद्युत विफलता (इलेक्ट्रिकल फेल्योर) है और दोनों ही जानलेवा आपातकालीन स्थितियां हैं, जिनमें तुरंत मदद की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी मरीज को हार्टअटैक आ रहा है तो उसे सीपीआर देकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कार्डियेक अरेस्ट में ज्यादातर मरीजों में सीपीआर देने तक का मौका नहीं मिल पाता है.

बच्चों में कार्डियेक अरेस्ट का कारण: डॉ. नवीन जामवाल ने बताया कि बच्चों में कार्डियक अरेस्ट के कई कारण हैं. जिनमें जन्मजात हृदय रोग, सांस लेने में समस्या (जैसे निमोनिया या अस्थमा), गंभीर संक्रमण (सेप्सिस), सिर या छाती की चोटें और कोरोनवायरस के बाद की स्थितियां जैसे मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम शामिल हैं. साथ ही खराब जीवनशैली, मोटापा, तनाव और स्क्रीन टाइम जैसे आधुनिक कारक भी जोखिम बढ़ाते हैं, जो बचपन से ही हृदय संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

सर्दियों में मामले बढ़ जाते हैं: डॉ. जामवाल ने कहा कि सर्दियों के मौसम में आमतौर पर इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं. सर्दियों में सर्दी से बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है. सर्दी से बचाव के लिए खुद को तैयार करें. इसके अलावा सर्दियों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा इसलिए बढ़ता है, क्योंकि ठंड से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर जोर पड़ता है.

खून गाढ़ा होता है और थक्के बनने का खतरा बढ़ता है. शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और शारीरिक निष्क्रियता, ज़्यादा खाने, शराब, और तनाव जैसे व्यवहारिक बदलाव भी जोखिम बढ़ाते हैं, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

Photo Credit: ETV Bharat
माता-पिता अपने बच्चों को लेकर के चिंतित. (Photo Credit: ETV Bharat)

शरीर करता है इशारा: उन्होंने कहा कि दोनों ही स्थिति में व्यक्ति का शरीर पहले से ही इशारा करता है, वह छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसे आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं. कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से पहले शरीर कई संकेत देता है, जिनमें सीने में दर्द या दबाव, सांस फूलना, बाएं हाथ, जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द, अचानक पसीना, चक्कर आना, मतली, थकान और घबराहट शामिल हैं; कार्डियक अरेस्ट में ये लक्षण अचानक शुरू होकर तुरंत बेहोशी में बदल सकते हैं, जबकि हार्ट अटैक धीरे-धीरे बढ़ सकता है, लेकिन दोनों ही जानलेवा हैं और इन संकेतों को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

कार्डियक और हार्ट अरेस्ट के कारण:

  • कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के कारण एनजाइना या सीने में होने वाला दर्द भी सर्दियों में बढ़ सकता है, खास तौर पर तब जब कोरोनरी आर्टरीज ठंड में सिकुड़ जाती हैं.
  • ठंड में, हमारा ह्रदय स्वस्थ शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करता है. सर्दियों की हवा यानी कोल्ड वेव इस काम को और ज्यादा मुश्किल बना सकती है.
  • अगर आपके शरीर का तापमान 95 डिग्री से कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया के कारण हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है.
  • ठंड के कारण ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. जिसकी वजह से दिल के दौरे और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है.

हार्ट अटैक के लक्षण:

  • सीने में बेचैनी: दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द महसूस होना.
  • शरीर के ऊपरी हिस्सों में दर्द: बाएं हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक फैलने वाला दर्द.
  • सांस लेने में दिक्कत: सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ.
  • अन्य लक्षण: अचानक ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, मतली या उल्टी, और अस्पष्टीकृत थकान.

कार्डियक अरेस्ट के लक्षण:

  • अचानक बेहोशी: व्यक्ति अचानक गिर जाता है और प्रतिक्रिया नहीं देता.
  • सांस रुक जाना: व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है या हांफने लगता है.
  • नाड़ी रुक जाना: दिल की धड़कन महसूस नहीं होती.
  • अचानक होता है: इसके लक्षण बहुत तेज़ी से शुरू होते हैं और कुछ ही सेकंड में व्यक्ति बेहोश हो सकता है.

बचाव के उपाय:

  • ठंड से बचने के लिए आप स्वेटर, टोपी, दस्ताने और मोज़े पहनें.
  • शराब के अधिक सेवन से बचें. इसका सेवन करने बाद महसूस होने वाली गर्मी, ठंड में बाहर निकलने पर नुकसानदायक साबित हो सकती है.
  • अपने हाथ बार-बार धोएं. श्वसन संक्रमण से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है.
  • अगर आपको दिल की बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें.

यह भी पढ़ें- यूपी में 5 करोड़ लोगों को प्री-डायबिटीज, जानिए कैसे पता करें और शुगर होने से बचें?

Last Updated : December 6, 2025 at 9:33 PM IST

TAGGED:

TAKE SPECIAL CARE OF YOUR HEART
SPECIAL CARE OF YOUR HEART
CARDIOLOGIST DR NAVEEN JAMWAL
CARDIAC ARREST AND HEART ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.