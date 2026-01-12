ETV Bharat / state

लोहड़ी के त्योहार के बीच रखें सेहत का खास ख्याल, मिलावटी गुड़, चीनी से रहें सावधान...

लोहड़ी के त्यौहार के दौरान मिठाई, गजक, तिल, लड्डू खूब खरीदिए लेकिन मिलावट से अपनी सेहत को जरूर बचाएं.

Take special care of your health during the Lohri festival be cautious of adulteration
लोहड़ी के त्योहार के बीच रखें सेहत का खास ख्याल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
चंडीगढ़ : सर्दियों की शुरुआत के साथ ही लोगों की खानपान की आदतों में बदलाव साफ नजर आने लगता है. ठंड बढ़ते ही गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है. इस मौसम में साग, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, शहद, च्यवनप्राश के साथ-साथ देसी मिठाइयों जैसे गजक, मूंगफली, तिल, पंजिरी और उनसे बने लड्डू लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं.

बिक्री बढ़ने की उम्मीद : साल के पहले पर्व लोहड़ी के नजदीक आते ही बाजारों में खास हलचल दिखाई दे रही है. मूंगफली, गुड़ और गजक की दुकानों से आती खुशबू राह चलते लोगों को अपनी ओर खींच रही है. जैसे-जैसे ठंड तेज हो रही है, वैसे-वैसे तिल की पिन्नी, तिल गजक, मूंगफली-तिल के लड्डू और गजक रोल की खरीदारी भी बढ़ रही है. जानकारों का कहना है कि गुड़ और मूंगफली की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को ऊर्जा देने और ठंड से बचाने में सहायक होती है. यही वजह है कि लोग इस मौसम में अपने खानपान में इन चीजों को शामिल कर रहे हैं. लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को देखते हुए शहर के अलग-अलग इलाकों में गुड़, मूंगफली, गजक और पॉपकॉर्न बेचने वाली अस्थायी दुकानें और रेहड़ियां भी लगने लगी हैं. व्यापारियों को आने वाले दिनों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है.

नए अंदाज में पसंद किया जा रहा गुड़ : सर्दियों में गुड़ से बने उत्पाद खाने के बाद मसाला गुड़ का सेवन ना सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि पाचन में भी मददगार माना जाता है. साधारण गुड़ की जगह अब दुकानदारों ने इसके नए रूप पेश किए हैं. सेक्टर-22 के एक दुकानदार के अनुसार मसाला गुड़ में काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और मूंगफली मिलाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाती है.

स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की चेतावनी : स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला भोजन जरूरी है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है. लोहड़ी के दौरान लोग अकसर मूंगफली, गुड़ और गजक का अधिक सेवन कर लेते हैं. मूंगफली भले ही प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने पर ये नुकसान भी कर सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के लिए डेढ़ मुट्ठी मूंगफली पर्याप्त है. साथ ही मिलावटी गुड़ और कृत्रिम चीनी से बने उत्पादों से दूरी बनाने की सलाह भी दी जा रही है.

मिलावट पर प्रशासन की नजर : त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग द्वारा हाल के महीनों में शहर के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया गया था. इस दौरान बड़ी मात्रा में मिलावटी गुड़ और चीनी जब्त की गई, जिससे उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत बताई गई.

मंडी में क्या हैं दाम : सेक्टर-26 की बड़ी मंडी के व्यापारियों के अनुसार राजस्थान और महाराष्ट्र से आने वाली मूंगफली बाजार में उपलब्ध है. अच्छी गुणवत्ता वाली मूंगफली की कीमत थोक में 80 से 120 रुपये प्रति किलो के बीच है, जबकि खुदरा में ये 90 से 150 रुपये तक बिक रही है. गजक की थोक कीमत 160 से 280 रुपये प्रति किलो बताई जा रही है.

LOHRI 2026
LOHRI FESTIVAL
लोहड़ी
लोहड़ी पर मिलावट
LOHRI 2026

