सर्दियों में रखिए दिल का ख्याल, शीतलहर में हार्ट फेलियर और अटैक के बढ़ जाते हैं मामले
एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के HOD और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. स्मिथ श्रीवास्तव दे रहे हैं जरुरी टिप्स.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2025 at 9:50 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 10:41 AM IST
रायपुर: ठंड का असर बढ़ते ही सांस फूलने और हार्ट अटैक के मामलों में तेज बढ़ोत्तरी दर्ज की जाती रही है. डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में स्थित एक संस्थान एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (Advanced Cardiac Institute - ACI) है, जो हृदय रोगियों के इलाज में विशेषज्ञता रखता है. इसे जटिल हृदय रोगों के इलाज में सफलता मिली है और राज्य के 80% हृदय रोगी यहां इलाज के लिए आते हैं. इस एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के चार साल के आंकड़े भी यही बताते हैं कि अक्टूबर से जनवरी तक हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी अपने चरम पर होती है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के विभागाध्यक्ष (HOD) और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. स्मिथ श्रीवास्तव ने बताया कि ''शीतकाल हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे जोखिमभरा मौसम साबित होता है. इस दौरान वायरल, अस्थमा, ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्लड की गाढ़ापन बढ़ने जैसी स्थितियां हार्ट अटैक की संभावना को दोगुना कर देती हैं.
सर्दियों में क्यों बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के मामले: डॉ. स्मिथ श्रीवास्तव कहते हैं कि ''ठंड के दिनों में दो तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ती हैं. सांस फूलना और हार्ट फेल्योर होने की शिकायतें ज्यादा सामने आती हैं. ठंड बढ़ने पर वायरल संक्रमण तेजी से होता है, अस्थमा पेशेंट्स में अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. शरीर गर्मी बचाने के लिए नसों को संकुचित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट पर प्रेशर ज्यादा आता है. इसके साथ ही ठंड के कारण लोग पानी कम पीते हैं, जिससे खून गाढ़ा होने पर थक्के (क्लॉट) बनते हैं और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. अलग-अलग शोधों, खासकर ‘वेनली नी (Wenli Ni)’, में भी पाया गया कि शीतकाल में हार्ट अटैक के मामले साल के अन्य महीनों की तुलना में अधिक होते हैं.''
शादी-विवाह के मौसम में बढ़ता है हार्ट का खतरा: डॉ. स्मिथ श्रीवास्तव ने बताया कि ''ठंड के मौसम में शादी-विवाह के दौरान बेलगाम खानपान और जीवनशैली भी बड़ा जोखिम पैदा करते हैं. इन महीनों में लोग ड्राई फ्रूट्स, काजू-किशमिश और गरिष्ठ भोजन ज्यादा खाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल अचानक बढ़ जाता है. लोग ठंड में फैशन के लिए गर्म कपड़े नहीं पहनते, यात्रा करते हैं और तेज गतिविधियां (नाच-गाना, ज्यादा चलना) शुरू कर लेते हैं, जिससे हार्ट पर स्ट्रेस बढ़ता है और अटैक की संभावना दोगुनी हो जाती हैं.''
सवाल: हार्ट पेशेंट्स को विशेष सावधानी बरतनी क्यों जरूरी है ?
जवाब: जो मरीज पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इस मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. दवाइयां, विशेषकर खून पतला करने वाली दवाएं, नियमित लेना बहुत जरूरी है. शादी-विवाह या यात्रा के दौरान ज्यादा मेहनत वाले काम, लंबी दूरी की वॉक, तेज नृत्य से बचना चाहिए, क्योंकि यह हार्ट पर अचानक लोड बढ़ा देता है और ऐसे में स्थिति गंभीर हो सकती है.
सवाल: क्या कोई दवा शरीर को गर्म रख सकती है ?
जवाब: शरीर को गर्म रखने की कोई सुरक्षित दवा नहीं होती. यदि कोई दवा गर्मी पैदा भी करती है तो उसके गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं. शरीर खुद ठिठुरन (Shivering) के जरिए गर्मी पैदा करता है. लेकिन यह प्रक्रिया भी हार्ट पर अतिरिक्त लोड डालती है. इसलिए सबसे अच्छा उपाय है अपने आपको गर्म रखना और तापमान के अचानक बदलाव से बचना.
सवाल: जब हार्ट अटैक आए तो हमें क्या करना चाहिए ?
जवाब: हार्ट अटैक को हल्के में लेना सबसे घातक गलती है. 100 में से 50 मरीज पहले एक घंटे में ही दम तोड़ देते हैं, इसलिए जैसे ही सीने में दर्द, अत्यधिक पसीना, बेचैनी, या सांस फूलने जैसे लक्षण दिखें, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. पहले 6 घंटे के भीतर दिए जाने वाले ब्लड थिनर इंजेक्शन का असर सबसे ज्यादा होता है, जबकि 12 घंटे बाद ये प्रभावहीन हो जाते हैं. इसलिए समय पर अस्पताल पहुंचना ही जीवन बचाता है.
सवाल: गैस और हार्ट अटैक में अंतर को समझना क्यों मुश्किल है ?
जवाब: कई बार डॉक्टरों के लिए भी लक्षणों के आधार पर अंतर करना कठिन होता है. इसलिए ईसीजी, इको और ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है. आम लोगों को हमेशा यही मानकर चलना चाहिए कि यह हार्ट अटैक हो सकता है. जांच के बाद यदि गैस निकले तो बेहतर, लेकिन देरी जोखिम बढ़ा देती है.
नोट - यहां पर दी गई सभी जानकारी एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, रायपुर के एचओडी डॉ स्मिथ श्रीवास्तव के द्वारा दी गई है.
