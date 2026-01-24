ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी मेमो का पालन न करने वाले पुलिस अफसरों पर हो कार्रवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय तय प्रोफार्मा का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी मेमो के नियमों का पालन नहीं करते और संविधान के अनुच्छेद 22(1), सीआरपीसी/बीएनएसएस तथा पुलिस महानिदेशक के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, वे अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहे हैं. ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

प्रोफार्मा का पालन नहीं किया गया: उमंग रस्तोगी व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति जेके उपाध्याय की खंडपीठ ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण याची की गिरफ्तारी को अवैध करारा देते हुए उसका रिमांड आदेश रद्द कर दिया है. याची के अधिवक्ता का कहना था कि उसकी गिरफ्तारी के समय सीआरपीसी के नियमों और पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी तय प्रोफार्मा का पालन नहीं किया गया. अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया जो आवश्यक है.

गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी: कोर्ट ने कहा अभियुक्त को दिए गिरफ्तारी मेमो की तुलना, पुलिस महानिदेशक द्वारा 25 जुलाई 2025 को जारी गिरफ्तारी मेमो से करने पर, हम पाते हैं कि दोनों गिरफ्तारी मेमो समान हैं. मगर गिरफ्तारी के आधारों का विवरण देने की जो आवश्यकताएं मेमो के प्रावधान 13(1) से (6) के अंतर्गत निर्धारित हैं, उसका पालन संबंधित पुलिस अधिकारी ने नहीं किया है.

गिरफ्तारी मेमो का उद्देश्य विफल: कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गिरफ्तारी के आधारों की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने के बावजूद, उनके ही अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा उनका पालन नहीं किया गया. इसके परिणामस्वरूप राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों को जारी एवं प्रसारित किए गए नवीन गिरफ्तारी मेमो का उद्देश्य विफल हो गया है.

पुलिस अफसर कर रहे मनमानी: कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी मेमो के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रावधान 13 में बताए गये गिरफ्तारी के आधारों को छह उप-खंडों में विभाजित किया गया है. वर्तमान मामले में पुलिस के अधिकारी द्वारा इनमें से किसी भी उप-खंड की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है. उसने केवल यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए अपराध और धाराओं की जानकारी दी गई. गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता को दी गई. उसे अधिवक्ता से मिलने और जमानत के अधिकार के बारे में भी बताया गया.