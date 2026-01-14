ETV Bharat / state

'दोषी DFO को तत्काल प्रभाव से दायित्व से मुक्त करें', पटना HC ने ACS को दिया आदेश

पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. डीएफओ प्रद्युम्न गौरव पर कार्रवाई का आदेश दिया है. पढ़ें खबर

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 1:06 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने रोहतास के तत्कालीन जिला वन पदाधिकारी (डीएफओ) द्वारा बिना विवेकपूर्ण विचार के की गई कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी को विभागीय मुख्यालय स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) को आदेश दिया कि वह दोषी डीएफओ को तत्काल प्रभाव से दायित्व से मुक्त कर मुख्यालय भेजें.

क्या है पूरा मामला? : यह आदेश जस्टिस संदीप कुमार ने 18 रिट याचिकाओं के एक साथ सुनवाई के दौरान पारित किया. ये याचिकाएं उन 18 परिवहनकर्ताओं द्वारा दायर की गई थीं, जिनके भारी वाहनों को कथित रूप से कम मूल्य पर जब्त कर नीलाम कर दिया गया था. जबकि वाहन रिहाई से संबंधित रिट याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन थीं.

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

'अधिकारी ने जल्दबाजी में वाहनों की नीलामी कर दी' : कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रोहतास के तत्कालीन डीएफओ प्रद्युम्न गौरव का आचरण प्रथम दृष्टया मनमाना और बिना समुचित विचार के प्रतीत होता है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाएं लंबित होने के बावजूद अधिकारी ने जल्दबाजी में वाहनों की नीलामी कर दी और कोर्ट को इसकी सूचना तक नहीं दी.

अभी आरा में हैं DFO : उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में भोजपुर (आरा) में डीएफओ के रूप में पदस्थ अधिकारी प्रद्युम्न गौरव को जिम्मेदार पद पर बनाए रखना उचित नहीं है. ताकि राज्य के लोगों को आगे कोई नुकसान न हो.

राज्य सरकार ने रखा पक्ष : राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अनंत प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि डीएफओ के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को होगी.

