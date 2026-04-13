“गोल्डन ऑवर में एक कदम बढ़ाएं, बनें जिंदगी के रक्षक”: 'प्रोजेक्ट रक्षक' में ट्रैफिक हवलदार विवेकानंद तिवारी का संदेश
MP के चर्चित ट्रैफिक हवलदार विवेकानंद तिवारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है.
Published : April 13, 2026 at 2:58 PM IST
नई दिल्ली: IIT दिल्ली में आयोजित ‘प्रोजेक्ट रक्षक’ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चर्चित ट्रैफिक हवलदार विवेकानंद तिवारी ने युवाओं को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया. सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों को ट्रैफिक नियम समझाने वाले विवेकानंद तिवारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में “गोल्डन ऑवर” के दौरान की गई मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है. उन्होंने ‘राहवीर योजना’, हेलमेट के सही इस्तेमाल, एचएसआरपी नंबर प्लेट और जिम्मेदार ड्राइविंग पर जोर देते हुए छात्रों से अपील की कि वह केवल नियम न मानें, बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनें.
विवेकानंद तिवारी ने केंद्र सरकार की राहवीर योजना के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति “गोल्डन ऑवर” के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करता है, तो उसे ‘राहवीर’ घोषित किया जाता है और 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाता है. उन्होंने बताया कि पहले यह राशि ‘गुड सेमेरिटन’ योजना के तहत 5 हजार रुपये थी, जिसे अब बढ़ाया गया है.
मददगारों को मिलती है कानूनी सुरक्षा: विवेकानंद तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क हादसे में मदद करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की कानूनी परेशानी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि न पुलिस और न ही अस्पताल ऐसे व्यक्ति को परेशान करेंगे. यदि कोई व्यक्ति खुद से जानकारी देना चाहता है, तभी उसका बयान लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बिना डर के आगे आकर मदद करनी चाहिए.
सोशल मीडिया से बना पहचान: मध्य प्रदेश के शहडोल से आने वाले विवेकानंद तिवारी ने बताया कि 13 साल से यातायात पुलिस में नौकरी कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि वह अपनी ड्यूटी के समय को प्रभावित किए बिना, केवल खाली समय में ही वीडियो बनाता हूं और इसके लिए विभाग को सूचित भी कर रखा है. उन्होंने बताया कि वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग ट्रैफिक नियम सीख रहे हैं.
HSRP नंबर प्लेट अब अनिवार्य: विवेकानंद तिवारी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि यह अब पूरे देश में अनिवार्य है. उन्होंने चेतावनी दी कि नियम की अनदेखी करने पर चालान किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि HSRP प्लेट के जरिए ट्रैफिक कैमरे वाहनों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे चोरी और अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है.
हेलमेट पहनने में लापरवाही न करें: उन्होंने दिल्ली के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहां पीछे बैठने वाले लोग भी हेलमेट पहनते हैं, जो अच्छी आदत है. लेकिन साथ ही उन्होंने चेताया कि कमजोर या डमी हेलमेट और बिना स्ट्रैप बांधे हेलमेट पहनना खतरनाक है. उन्होंने अपील की है कि हमेशा मानक और सही तरीके से बांधा हुआ हेलमेट ही इस्तेमाल करें.
तेज LED लाइट्स बन रहीं खतरा: विवेकानंद तिवारी ने वाहनों में लगाई जा रही तेज सफेद LED लाइट्स पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह लाइट्स सामने से आने वाले चालकों की आंखों को प्रभावित करती हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं. उन्होंने वाहन चालकों से मानक लाइट्स का ही इस्तेमाल करने की अपील की.
मॉडिफाइड गाड़ियों पर भी होगी कार्रवाई: उन्होंने निजी वाहनों में किए जाने वाले अनधिकृत बदलावों, खासकर छत पर लगाए गए मॉडिफाइड लगेज कैरियर को लेकर चेतावनी दी. विवेकानंद तिवारी ने कहा कि नियमों के खिलाफ किए गए बदलावों पर चालान किया जाएगा, इसलिए वाहन मालिकों को निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए.
विवेकानंद तिवारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, “अगर हम खुद नियमों का पालन करेंगे, तो समाज भी सुधरेगा. किसी की जान बचाना सबसे बड़ा काम है और इससे मिलने वाला संतोष किसी भी इनाम से बड़ा होता है.”
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