Taj Mahotsav 2026; आगरा में काशी-हरिद्वार की तर्ज पर होगी यमुना आरती, आएंगे विशेष पुरोहित

आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि मां यमुना की महाआरती भव्य तरीके से होगी.

महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने व्यवस्थाएं देंखीं
महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने व्यवस्थाएं देंखीं (Photo credit: ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 10:28 PM IST

आगरा : इंटर नेशनल फेयर ताज महोत्सव 2026 का बुधवार देर शाम आगाज हो गया. इसको लेकर फतेहाबाद रोड पर 20 एकड़ क्षेत्रफल में 'मिनी भारत' आकार ले रहा है. ताज महोत्सव के दौरान बेलनगंज स्थित यमुना आरती स्थल पर आगरा नगर निगम की ओर से यमुना मैया की महाआरती का आयोजन किया जाएगा. मंगलवार देर शाम महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने व्यवस्थाएं देंखीं.




आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि मां यमुना की महाआरती भव्य तरीके से होगी. 10 दिन तक यहां पर हर शाम महाआरती होगी. जिसमें यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ प्रत्येक वर्ष महाआरती का आयोजन किया जाता है. यह एक नई परंपरा शुरू की गई है. जिसे हर साल भव्य बनाने का प्रयास किया जाता है. इस बार भव्य रूप में यमुना महाआरती का आयोजन किया जाएगा. इस बारे में नगर निगम के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं.




महापौर ने बताया कि हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यमुना महाआरती के जरिए प्रकृति से जोड़ने का है. जिससे की शहर के लोग, उनमें भी खासतौर से नई पीढ़ी को यमुना मैया से जोड़ना है, जिससे युवा यहां आएं. मां यमुना का दर्शन करें और समझें कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि हमारी जीवनदायिनी मां है.



उन्होंने बताया कि यमुना की महाआरती के जरिए विदेशी सैलानी को भी ब्रज की संस्कृति से रूबरू कराना है. जिससे विदेशी सैलानी ये नया अनुभव लेकर जाते हैं. हम तेजी से बदल रही वैश्विक संस्कृति के साथ अपने प्राचीन मूल्यों को संजोए हुए हैं.

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि मां यमुना की महाआरती के लिए काशी से विशेष पंडित, पुरोहित और विद्वान बुलाए गए हैं. जो हूबहू काशी में गंगा मैया की तर्ज पर आगरा में यमुना मैया की आरती करेंगे. इसके साथ ही दस दिनों तक भजन संध्या सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

बता दें कि बेलनगंज में यमुना किनारे हर दिन यमुना मैया की आरती होती है, जो यमुना बचाओ कैंपेन के तहत शुरू की गई है. ताज महोत्सव में बीते कई साल से यमुना की आरती को नया रूप दिया जाता है, जिसके चलते ही नगर निगम आगरा की ओर से हरिद्वार और काशी की तर्ज पर यमुना मैया की महाआरती का आयोजन किया जाता है.



