ताज महोत्सव में अली ब्रदर्स का जलवा, मेरे रश्क-ए-कमर और दमा दम मस्त कलंदर पर झूमे दर्शक

फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में आयोजित 10 दिवसीय ताज महोत्सव के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

ताज महोत्सव में प्रस्तुति देते अली ब्रदर्स.
ताज महोत्सव में प्रस्तुति देते अली ब्रदर्स. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
आगरा : ताज महोत्सव के मुक्ताकाशीय मंच पर शुक्रवार की शाम संगीत और सुरों की महफिल अली ब्रदर्स के नाम रही. गजलों की मिठास में डूबी सांस्कृतिक संध्या में मशहूर जोड़ी ने मुक्ताकाशी मंच संभाला तो श्रोताओं की तालियों से वातावरण गूंज उठा. शनिवार को बैंड संध्या में इंडियन ओशन बैंड की प्रस्तुति होगी. साथ ही फतेहपुर सीकरी में बादशाही गेट कव्वाली संध्या में निजामी बंधु प्रस्तुति देंगे. पहले ये कार्यक्रम अनूप तालाब पर होना था.

ताज महोत्सव में अली ब्रदर्स की एंट्री. (Video Credit : ETV Bharat)



ताज महोत्सव की सूफी नाइट मशहूर गजल गायक अली ब्रदर्स के नाम रही. अली ब्रदर्स ने श्रोताओं की फरमाइश पर कभी सूफियाना तो कभी रोमानी अंदाज से माहौल सुरमयी बनाया. अली ब्रदर्स ने ‘मेरे रश्क-ए-क़मर...के बाद ‘तुम्हें दिल्लगी भूल जानी चाहिए... ग़म मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो..., दमा दम मस्त कलंदर की प्रस्तुतियों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया.


ताज महोत्सव के मुक्ताकाशी मंच से शुक्रवार देर शाम राया के हाकिम सिंह परिहार ने प्रगति लोकगायन की प्रस्तुति दी. लखनऊ की सृष्टि परिहार ने सूफी और लोक गायन की प्रस्तुति दी. लखनऊ की सरित यादव ने सूफी के साथ कथक को मिक्स कर प्रस्तुति दी. ईशन मिश्रा बैंड ने शिव वंदना और सांसों की माला की प्रभावशाली प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उत्तराखंड की अक्षिता गंगवार ने गढ़वाली नृत्य प्रस्तुत किया. साथ ही उन्होंने चार धाम यात्रा की भी प्रस्तुति दी.


