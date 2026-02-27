ETV Bharat / state

ताज महोत्सव-2026 का समापन; यूपी में विकसित होंगे 12 पर्यटन सर्किट

36वें ताज महोत्सव का समापन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा में 36वें ताज महोत्सव का शुक्रवार देर शाम औपचारिक समापन हो गया. समापन समारोह में यूपी सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 'आगरा किला ध्वनि एवं प्रकाश' कार्यक्रम और 'रंग-ए-आगरा' किताब का विमोचन किया. इसके साथ ही ताज महोत्सव में सबसे अधिक 12 लाख रुपये की आय अर्जित करने पर पदमश्री अवार्डी लाजवंती को सम्मानित किया गया. लाल चंदन की लकड़ी पर कलाकृति उकेरने वाले दक्षिण भारत के कलाकार बालकृष्णन को भी मुक्ताकाशी मंच से सम्मान मिला. शिल्पियों का सम्मान और मेले की अवधि में विस्तार: समारोह के दौरान अन्य शिल्पियों, कलाकारों और सहयोगी संस्थाओं को भी उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जनता के उत्साह को देखते हुए शिल्प मेले को दो दिन और बढ़ाने की महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड नाइट में सचिन-जिगर की प्रसिद्ध जोड़ी अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से समां बांधेगी. मंत्री जी के अनुसार इस बार ताज महोत्सव ने सफलता के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. ताज महोत्सव में नए कीर्तिमान बने. (Photo Credit: ETV Bharat)