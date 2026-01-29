ETV Bharat / state

ताज महोत्सव 2026; 4 एकड़ में बनेगा शिल्पग्राम, बन रही मशहूर कलाकारों की लिस्ट

आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम ताज महोत्सव समिति की कमिश्नरी सभागार में बैठक हुई.

Photo Credit: ETV Bharat
मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक
आगरा: ताजनगरी में फरवरी माह में इंटरनेशनल फेयर ताज महोत्सव होगा. आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम ताज महोत्सव समिति की कमिश्नरी सभागार में बैठक हुई. इसमें ताज महोत्सव की तिथि 18 फरवरी से 27 फरवरी के नए प्रस्तावित स्थान के ले आउट प्लान का प्रजेंटशन दिया गया. इसके साथ ही प्रोग्राम के लिए विभिन्न कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पर बात हुई.

स्थल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया: इसमें लाइटिंग, होर्डिंग, कंपोजिट वर्क, इवेंट मैनेजमेंट, पार्किंग समेत अन्य काम के आदेश दिए हैं. मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने आगरा जिलाधिकारी, नगरायुक्त, एडीए उपाध्यक्ष के साथ मौके पर स्थल का निरीक्षण करके सभी व्यवस्थाएं और जनसुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इस बार सन 1992 के बाद से पहली बार ताज महोत्सव शिल्पग्राम की बजाय आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट के बड़े मैदान में किया जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
ले आउट प्लान का प्रजेंटशन दिया गया.

कमिश्नरी सभागार में हुई मीटिंग: ताज महोत्सव समिति ने ताज महोत्सव प्रोग्राम का एजेंडा प्रस्तुत किया. ताज महोत्सव स्थल, थीम समेत विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई. बैठक में प्रस्तावित नवीन स्थल फतेहाबाद रोड का ले-आउट प्लान का प्रेजेंटेशन दिया गया.

इन सुविधाओं का रखा जाएगा ख्याल: इसमें बताया गया कि लगभग 04 एकड़ क्षेत्र में समुचित पार्किंग स्थल, फतेहाबाद रोड व ताजनगरी रोड दोनों साइड एंट्री और एक्जिट की व्यवस्था रखी जाएगी. प्रस्तावित मुख्य मंच, कलाकारों के लिए ग्रीन रूम, मीडिया गैलरी, दर्शक दीर्घा, फूड जोन, फन जोन, झूले, फ्लावर शो व ओडीओपी प्रदर्शनी स्थान, शौचालय समेत अन्य समुचित व्यवस्था रहेंगी.

कलाकारों की सूची हो रही तैयार: ताज महोत्सव समिति की बैठक में बीते साल 300 स्टॉल के सापेक्ष इस बार ताज महोत्सव में 500 स्टॉल लगेंगी. आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव में इस बार आगरा मण्डल के बेहतरीन उत्पादों, ओडीओपी उत्पादों और यूपी हैण्डीक्राफ्ट, कार्पेट, पॉटरी के बेस्ट स्टालें लगवाईं जाएंगी. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्टॉलों का आवंटन किया जाए. लाईटिंग, साज सज्जा, प्रचार प्रसार, कलाकारों के चयन के लिए सभी निविदाएं जल्दी की जाएंगी.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा में ताज महोत्सव की तैयारियां.

लोकप्रिय कलाकारों की बन रही लिस्ट: क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव में कवि सम्मेलन, मुशायरा, सूफी नाइट, डिवोसनल नाइट, फोक म्यूजिक, थिएटर, लॉफ्टर नाइट, बॉलीवुड नाइट, पंजाबी नाइट समेत विभिन्न थीम पर नृत्य संगीत और बड़े लोकप्रिय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. जिसकी सूची संबंधित कमेटी बनाकर अंतिम रूप दे रही है.

पार्किंग की समुचित व्यवस्था रहेगी: मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि जल्द स्थानीय, प्रदेशीय और राष्ट्रीय स्तर पर सभी कालाकारों का चयन किया जाए. सभी कार्यक्रमों के तिथिवार आयोजन की सूची तैयारी की जाए. उन्होंने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था समिति से मौजूद संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था बनाये रखने के लिए निर्देश दिए.

50 रुपये का एंट्री टिकट: क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव आयोजन समिति की बैठक में ताज महोत्सव स्थल में एंट्री टिकट दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आगामी आयोजन में एंट्री टिकट 50 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगी. शिल्प मेला में लगने वाली अस्थाई स्टालों की दरों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. पार्किंग की व्यवस्था कलाकृति मैदान में होगी.

सन 1992 में हुई थी महोत्सव की शुरुआत: यूपी पर्यटन विभाग हर साल ताजनगरी में ताज महोत्सव प्रोग्राम कराता है. ताज महोत्सव 18 फरवरी से दो मार्च तक चलता है. यह 10 दिवसीय आयोजन है. जिसमें हर शाम रंगारंग कार्यक्रम, गीत-संगीत, नृत्य, कला-संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं. इसके साथ ही ताज महोत्सव में आने वाले विजिटर लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं.

ताज आयोजन समिति की बैठक में अधिकारी: ताज आयोजन समिति की बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, एडीए उपाध्यक्ष एम अरुणमौली, सीडीओ प्रतिभा सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे.

