ETV Bharat / state

ताजनगरी में नए साल की खास तैयारी; पर्टयकों के लिए अगले 10 दिन तक बदली रहेगी व्यवस्था, रूट डायवर्जन का खाका तैयार

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने निर्देश दिए हैं कि टूरिस्ट बसें पश्चिमी गेट की बजाय पूर्वी गेट की ओर भेजी जाएंगी.

आगरा पुलिस की बैठक
आगरा पुलिस की बैठक (Photo Credit; AGRA POLICE)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल और आगरा किला घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. नए साल की पूर्व संध्या और नए साल पर ताजमहल, आगरा किला और अन्य स्मारक घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए मंगलवार देर शाम आगरा पुलिस, एएसआई, पर्यटन और अन्य विभागों की बैठक हुई. जिसमें पर्यटकों की अ​धिक होने पर क्राउड मैनेजमेंट पर चर्चा की गई. बैठक में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर से नए साल में 5 जनवरी तक दिल्ली और मथुरा की ओर से आने वाली टूरिस्ट बसें पश्चिमी गेट की बजाय पूर्वी गेट पार्किंग की ओर भेजी जाएंगी. इसके लिए रूट डायवर्जन किया जाएगा.

पुलिस कमिश्नर आयुक्त दीपक कुमार ने बताया, कानपुर और फिरोजाबाद की ओर से ताजमहल व आगरा किला आने वाली टूरिस्ट बसें भी कुबेरपुर से रमाडा कट होकर पूर्वी गेट पार्किंग पहुंचेंगी. किसी भी पर्यटक वाहन को वॉटर वर्क्स से जीवनी मंडी होकर आगरा किला या ताजमहल की ओर नहीं जाने दिया जाएगा.

हेल्प डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मी बताएंगे रूट

पुलिस कमिश्नर ने बताया, बैठक में तय किया गया कि इस अवधि में पर्यटकों की सुविधा को लेकर कम से कम छह से सात अतिरिक्त पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे. यातायात मार्गों पर एडीए की ओर से संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे. इसके साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी. जहां पर पुलिस और यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. गूगल मैप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त यातायात सूचनाओं का विश्लेषण कर समय रहते ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा.


पुलिस की नागरिकों से अपील

  • वाहन तेज गति से ना चलाएं.
  • दो पहिया वाहन पर ट्रिपलिंग ना करें.
  • शराब पीकर वाहन ना चलाएं.
  • कोहरे में वाहन की गति कम रखें.
  • कोहरे और धुंध में अचानक ब्रेक ना लगाएं.
  • फॉग लाइट जलाएं, हेडलाइट लो बीम पर रखें.
  • वाहन चालक अचानक कट या ओवरटेक ना करें.
  • वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर टेप का प्रयोग करें.
  • असुविधा होने पर ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454457866 पर संपर्क करें.

TAGGED:

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY
TAJ MAHAL IN AGRA
AGRA NEWS
AGRA POLICE
TAJ MAHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.