प्रयागराज में बिजली आपूर्ति को लेकर DM सख्त, गांवों को हर हाल में 18 घंटे बिजली देने का आदेश
जिलाधिकारी ने अफसरों को दिए दिशा-निर्देश, रोस्टर के अनुसार आपूर्ति करने को कहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 12:24 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में लगातार आसमान से आग बरस रही है. 45 से अधिक जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं. इस बीच प्रयागराज में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने रविवार को एनआईसी सभागार में बिजली विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रोस्टर के अनुसार हर हाल में बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बैठक के दौरान यमुनापार के अधीक्षण अभियंता लोकेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल तय है. रात में डिमांड बढ़ने के कारण रोस्टिंग की जा रही है, जिसकी भरपाई दिन में बिजली देकर की जाती है.
अत्यधिक तापमान के कारण प्रतिदिन 120 से 125 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं. हालांकि, वर्तमान में 350 ट्रांसफार्मर स्टॉक में हैं और 21 वाहनों के जरिए उन्हें 48 घंटे के भीतर बदला जा रहा है. अस्पताल और पेयजल से जुड़े ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता दी जा रही है.
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी SDO, JE और अन्य कर्मचारी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहें और जनता से संवाद बनाए रखें. यदि कोई तकनीकी फॉल्ट आता है, तो मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत ठीक किया जाए और उपभोक्ताओं को भी इसकी जानकारी दी जाए. इसके अलावा, पिछले दिनों आई आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हुई लाइनों को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
बिजली चोरी और ओवरलोडिंग पर सख्त रुख: डीएम ने बिजली चोरी और अवैध कटिया कनेक्शनों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम बनाकर 'जॉइंट पेट्रोलिंग' करने के निर्देश दिए हैं. ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे बार-बार ट्रिपिंग की समस्या न हो.
कंट्रोल रूम 24 घंटे रहेगा एक्टिव: जनता की सहूलियत के लिए बिजली विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रहेगा. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ताओं के फोन कॉल्स को अनिवार्य रूप से अटेंड करें. मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को निर्देश दिया गया है कि वे तहसील और डिवीजन स्तर पर अधिकारियों की टीम लगाकर पूरी व्यवस्था और ट्रांसफार्मर बदलने के कार्य की निगरानी (Monitoring) करें.
जिलाधिकारी ने साफ किया है कि जिन फीडरों से बिजली कटौती की सबसे ज्यादा शिकायतें आएंगी, वहां तत्काल एक्शन लिया जाएगा. यदि जांच में संबंधित एसडीओ (SDO) या (जेई) JE की लापरवाही या उदासीनता पाई गई, तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में गंगापार के अधीक्षण अभियंता श्री सौरभ गौतम, नगरीय वितरण मंडल के श्री कृष्णा सारस्वत और अधिशासी अभियंता श्री संदीप मौर्या व राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
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