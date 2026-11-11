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ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक: शाही मस्जिद की प्रतिबंधित छत पर टहलते दिखे विदेशी पर्यटक, ASI और CISF में मची खलबली

अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिता एस कुमार ने मांगी रिपोर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: विश्व प्रसिद्ध मोहब्बत की निशानी ताजमहल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से बहुत बड़े सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और सीआईएसएफ के महकमे में पूरी तरह खलबली मच गई है.

यह वीडियो ताजमहल परिसर के पास ही स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद की छत का बताया जा रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी पर्यटक कपल आराम से छत पर चहलकदमी करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है.

जांच के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई. (Video Credit: ETV Bharat) प्रतिबंधित क्षेत्र में विदेशी कपल की एंट्री से हड़कंप: शाही मस्जिद की छत पूरी तरह से एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहां आम या खास किसी भी पर्यटक की एंट्री पर सख्त पाबंदी लगी हुई है. ऐसे में सुरक्षा में लगे CISF के जवानों और ASI के कर्मचारियों की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े होना लाजमी है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास का है. जब विदेशी पर्यटक घूमते हुए मस्जिद की छत तक पहुँच गए, तब वहाँ मौजूद सीआईएसएफ के जवान की नज़र उन पर पड़ी.