ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक: शाही मस्जिद की प्रतिबंधित छत पर टहलते दिखे विदेशी पर्यटक, ASI और CISF में मची खलबली
शाही मस्जिद की प्रतिबंधित छत पर विदेशी पर्यटकों का वीडियो सामने आने के बाद CISF-ASI की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:43 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:22 PM IST
आगरा: विश्व प्रसिद्ध मोहब्बत की निशानी ताजमहल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से बहुत बड़े सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और सीआईएसएफ के महकमे में पूरी तरह खलबली मच गई है.
यह वीडियो ताजमहल परिसर के पास ही स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद की छत का बताया जा रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी पर्यटक कपल आराम से छत पर चहलकदमी करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है.
प्रतिबंधित क्षेत्र में विदेशी कपल की एंट्री से हड़कंप: शाही मस्जिद की छत पूरी तरह से एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहां आम या खास किसी भी पर्यटक की एंट्री पर सख्त पाबंदी लगी हुई है. ऐसे में सुरक्षा में लगे CISF के जवानों और ASI के कर्मचारियों की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े होना लाजमी है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास का है. जब विदेशी पर्यटक घूमते हुए मस्जिद की छत तक पहुँच गए, तब वहाँ मौजूद सीआईएसएफ के जवान की नज़र उन पर पड़ी.
सुरक्षाकर्मी ने उतारा नीचे और कमेटी ने जताई कड़ी आपत्ति: सुरक्षाकर्मी ने जैसे ही विदेशी पर्यटकों को प्रतिबंधित छत पर देखा, उसने तत्काल दोनों को तुरंत नीचे उतरने के लिए कहा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इतने कड़े पहरे के बावजूद वे विदेशी पर्यटक उस संवेदनशील जगह तक पहुंचने में कामयाब कैसे हुए. इस पूरी घटना को लेकर खुद्दाम-ए-रौजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ताहिर ने भी अपना कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने इसे बहुत गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि यह बेहद गलत है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
ASI ने CISF से मांगी रिपोर्ट और जांच शुरू: ताहिरउद्दीन ताहिर ने आगे कहा कि जब यह क्षेत्र पूरी तरह प्रतिबंधित है तो पर्यटकों की वहाँ तक पहुँच किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दे सकती थी. इस संवेदनशील मामले की जानकारी मिलते ही एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिता एस कुमार ने तुरंत एक्शन लिया है. उन्होंने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए एएसआई और सीआईएसएफ की टीम से पूरी विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. उन्होंने भरोसा दिया है कि रिपोर्ट के सामने आने के आधार पर ही इस लापरवाही के खिलाफ आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई तय की जाएगी.
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